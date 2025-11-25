Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету
Почитайте умови вступу в ЄС. Ви дуже здивуєтесь. Там обмеження по чисельності армії будуть виглядати величезною перемогою
Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів.
Суверенітет – це дороге задоволення. Його можуть собі дозволити могутні країни.
І то.
Світ – не лінійний. Світ – складний.
Суверенітет – це трошки більше ніж прочитати книжку Карла Шмітта в російському перекладі. Він починається з того, що ти можеш сам себе забезпечити і сам себе захистити. Поки що цього немає.
Поки що нас забезпечує європейський та американський платник податків. Виплачуючи пенсії, соціальні допомоги та зарплати бюджетникам.
