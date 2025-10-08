11:57  08 октября
Алексей Гончаренко
08 октября 2025, 14:16

Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный

08 октября 2025, 14:16
Кандидат на должность судьи Конституционного суда Юлия Кириченко фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ
иллюстративное фото: из открытых источников
Кандидат на должность судьи Конституционного суда Юлия Кириченко фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ!

Я снова задал вопрос о запрете выеда гражданам за границу.

Статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому свободу передвижения, включая право свободно покидать территорию страны – за исключением ограничений, установленных законом.

В настоящее время ограничения на выезд введены постановлением Кабинета Министров, а не законом. Соответственно, такие ограничения неконституционны и фактически незаконны.

На что мне ответила Кириченко:

Согласно статье 64 Конституции Украины, действительно, свобода передвижения может быть ограничена – но только в объективных целях и на основании закона.

Если же ограничение права на выезд устанавливается подзаконным актом во время военного положения, то возникает вопрос о его конституционности.

В таком случае необходимо обращаться в Конституционный суд Украины для проверки соответствия такого акта Конституции.

То есть, в своем ответе кандидат фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, не имеет конституционных оснований.

