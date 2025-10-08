Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный

Кандидат на должность судьи Конституционного суда Юлия Кириченко фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ

Кандидат на должность судьи Конституционного суда Юлия Кириченко фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ

иллюстративное фото: из открытых источников

Я снова задал вопрос о запрете выеда гражданам за границу.

Статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому свободу передвижения, включая право свободно покидать территорию страны – за исключением ограничений, установленных законом.

В настоящее время ограничения на выезд введены постановлением Кабинета Министров, а не законом. Соответственно, такие ограничения неконституционны и фактически незаконны.

На что мне ответила Кириченко:

Согласно статье 64 Конституции Украины, действительно, свобода передвижения может быть ограничена – но только в объективных целях и на основании закона. Если же ограничение права на выезд устанавливается подзаконным актом во время военного положения, то возникает вопрос о его конституционности. В таком случае необходимо обращаться в Конституционный суд Украины для проверки соответствия такого акта Конституции.

То есть, в своем ответе кандидат фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, не имеет конституционных оснований.