Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
Кандидат на должность судьи Конституционного суда Юлия Кириченко фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ!
Я снова задал вопрос о запрете выеда гражданам за границу.
Статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому свободу передвижения, включая право свободно покидать территорию страны – за исключением ограничений, установленных законом.
В настоящее время ограничения на выезд введены постановлением Кабинета Министров, а не законом. Соответственно, такие ограничения неконституционны и фактически незаконны.
На что мне ответила Кириченко:
Согласно статье 64 Конституции Украины, действительно, свобода передвижения может быть ограничена – но только в объективных целях и на основании закона.
Если же ограничение права на выезд устанавливается подзаконным актом во время военного положения, то возникает вопрос о его конституционности.
В таком случае необходимо обращаться в Конституционный суд Украины для проверки соответствия такого акта Конституции.
То есть, в своем ответе кандидат фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, не имеет конституционных оснований.