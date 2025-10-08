Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна

Кандидатка на посаду судді Конституційного суду Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, НЕКОНСТИТУЦІЙНА

Кандидатка на посаду судді Конституційного суду Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, НЕКОНСТИТУЦІЙНА!

Я знову поставив питання щодо заборони виїду громадянам за кордон.

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному свободу пересування, включно з правом вільно залишати територію країни – за винятком обмежень, установлених законом.

Нині ж обмеження на виїзд запроваджені постановою Кабінету Міністрів, а не законом. Відповідно, такі обмеження є неконституційними і фактично незаконними.

На що мені відповіла Кириченко:

Відповідно до статті 64 Конституції України, дійсно, свобода пересування може бути обмежена – але лише з об’єктивною метою і на підставі закону. Якщо ж обмеження права на виїзд встановлюється підзаконним актом під час воєнного стану, то постає питання щодо його конституційності. У такому випадку необхідно звертатися до Конституційного Суду України для перевірки відповідності такого акту Конституції.

Тобто, у своїй відповіді кандидатка фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, не має конституційних підстав.