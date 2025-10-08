11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
08 жовтня 2025, 14:16

Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна

08 жовтня 2025, 14:16
Читайте также на русском языке
Кандидатка на посаду судді Конституційного суду Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, НЕКОНСТИТУЦІЙНА
Кандидатка на посаду судді Конституційного суду Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, НЕКОНСТИТУЦІЙНА
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кандидатка на посаду судді Конституційного суду Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, НЕКОНСТИТУЦІЙНА!

Я знову поставив питання щодо заборони виїду громадянам за кордон.

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному свободу пересування, включно з правом вільно залишати територію країни – за винятком обмежень, установлених законом.

Нині ж обмеження на виїзд запроваджені постановою Кабінету Міністрів, а не законом. Відповідно, такі обмеження є неконституційними і фактично незаконними.

На що мені відповіла Кириченко:

Відповідно до статті 64 Конституції України, дійсно, свобода пересування може бути обмежена – але лише з об’єктивною метою і на підставі закону.

Якщо ж обмеження права на виїзд встановлюється підзаконним актом під час воєнного стану, то постає питання щодо його конституційності.

У такому випадку необхідно звертатися до Конституційного Суду України для перевірки відповідності такого акту Конституції.

Тобто, у своїй відповіді кандидатка фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, не має конституційних підстав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд заборона в'їзду виїзд за кордон суспільство політика
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки
07 жовтня 2025, 12:59
У родини колишнього керівника ТЦК Харкова знайшли люксові авто вартістю понад 3 млн грн
06 жовтня 2025, 14:42
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27
Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »