Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
Кандидатка на посаду судді Конституційного суду Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, НЕКОНСТИТУЦІЙНА!
Я знову поставив питання щодо заборони виїду громадянам за кордон.
Стаття 33 Конституції України гарантує кожному свободу пересування, включно з правом вільно залишати територію країни – за винятком обмежень, установлених законом.
Нині ж обмеження на виїзд запроваджені постановою Кабінету Міністрів, а не законом. Відповідно, такі обмеження є неконституційними і фактично незаконними.
На що мені відповіла Кириченко:
Відповідно до статті 64 Конституції України, дійсно, свобода пересування може бути обмежена – але лише з об’єктивною метою і на підставі закону.
Якщо ж обмеження права на виїзд встановлюється підзаконним актом під час воєнного стану, то постає питання щодо його конституційності.
У такому випадку необхідно звертатися до Конституційного Суду України для перевірки відповідності такого акту Конституції.
Тобто, у своїй відповіді кандидатка фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, не має конституційних підстав.