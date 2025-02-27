Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком

С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах поддержки уязвимых категорий населения местным самоуправлением. Речь идет не только о дополнительных выплатах, но и опыте поддержки людей в условиях ограниченных ресурсов

С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах поддержки уязвимых категорий населения местным самоуправлением. Речь идет не только о дополнительных выплатах, но и опыте поддержки людей в условиях ограниченных ресурсов

Обратной стороной сложных экономических условий в Украине стало растущее внимание общества к потребностям самых незащищенных граждан. Желание создать более справедливые условия поддержки нуждающихся находят все больший отклик у многих украинцев. И нередко инициаторами выступают некоторые управленцы. Ведь те же главы общин и старосты живут бок о бок со своими земляками, а потому знают их сложности. Учитывая, что государственной поддержки сегодня не достаточно, именно властям на местах приходится принимать активное участие в поддержке населения.

Финансовая помощь

В условиях военных действий уровень бедности в Украине продолжает расти, особенно среди уязвимых категорий населения, о чем свидетельствуют официальные данные. Причем в группу риска попадают не только пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие мамы, но и семьи, воспитывающие двух и более детей. Еще в 2021 г. ученые Института демографии и социальных исследований им. Птухи отмечали растущий уровень нищеты среди таких семей. Сегодня ситуация еще больше усугубилась. Отметим, что поддержкой семей с низким достатком занимаются не только государственные службы, но и органы местного самоуправления. При этом качество помощи, ее объем, зависят как от бюджета самой общины, так и от социальной ориентированности ее руководства..

Интересный опыт поддержки семей с детьми можно наблюдать в Станишевской объединенной территориальной общине (ОТО) Житомирской области. С начала военных действий местная власть начала выплачивать за рождение каждого ребенка единоразовую помощь, которую с прошлого года увеличили с 5 до 10 тыс. грн. Как пояснил RegioNews глава общины Юрий Матвийчук, не играет роли — родился ребенок в Украине или за границей, главное, чтобы один из родителей был зарегистрирован в Станишевской общине.

"На войне погибают лучшие парни и девушки. Поэтому мы решили поддержать материально семьи у которых рождаются дети. При этом не важно, сколько в семье рождается детей, так как за каждого ребенка выплачиваем единоразовую материальную помощь в размере 10 тыс. грн. Это помимо государственных выплат", — подчеркнул он.

На поддержку рождаемости община в 2024 – 2025 гг. уже направила из бюджета 800 тыс. грн. Подробнее можно посмотреть в программе социальной защиты населения Станишевской общины, в которой также заложены средства на поддержку медицинской помощи льготным категориям населения, а также существенные выплаты семьям военнослужащих. Отметим, что идея выплаты денежной помощи местными властями за рождение ребенка в Украине не нова. Есть некоторые общины, которые также выплачивают подобную материальную помощь, однако единицы готовы платить суммы подобные той, которые выплачивает Станишевская община.

В дополнительной поддержке сегодня остро нуждается и большинство украинских пенсионеров, размеры пенсий которых сегодня не превышают 3 – 4 тыс. грн. На эти деньги пожилые люди вынуждены не только питаться, оплачивать коммунальные услуги, которые субсидия полностью не покрывает, но и покупать медикаменты, цены на которые за три года, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, выросли на 26% – 131%. Чтобы поддержать людей пенсионного возраста, в Двуречанской общине Харьковской области в конце прошлого года решили всем пенсионерам выплатить единоразовую помощь в размере 5 тыс. грн, о чем есть информация на официальном сайте ОТО. При этом сами получатели могут не находиться на территории общины и жить в других регионах, так как Двуречанская община сегодня находится в зоне активных боевых действий. Из более чем 16 тыс. населения на территории общины сегодня проживает менее одной тысячи жителей.

Глава Двуречанской общины Галина Турбаба отметила, что местные жители сегодня получают всю необходимую помощь, начиная от продовольствия и медикаментов, и заканчивая твердым топливом. А вот жители, которые спасаясь от войны выехали в другие регионы Украины, живут очень бедно. Многим не хватает денег даже на аренду жилья.

"Многим людям даже пересмотрели статус внутренне перемещенных лиц и они не получают выплаты. Поэтому оказывая поддержку пенсионерам, наша община показывает всем остальным жителям, что заботится о них", — рассказала руководитель общины нашим журналистам. Галина Турбаба надеется, что после завершения полномасштабной войны пожилые люди вернутся домой, а вместе с ними вернутся их дети и внуки, которые и помогут в восстановлении края.

Выстраивание системы поддержки

Конечно, уровень социальной поддержки в общинах во многом зависит от размера местного бюджета. Однако определяющим фактором все же является инициатива местных властей. Ведь можно возглавлять богатую общину и вкладывать деньги, скажем, в благоустройство парков, которое можно "продать" избирателям, нежели заниматься решением острых социальных проблем. Ниже мы приведем примеры того, как местным управленцам удалось наладить эффективную поддержку людей располагая при этом ограниченными средствами.

Село Зеленая Диброва Черкасской области — это небольшой населенный пункт с населением в три сотни человек. Несмотря на это, начиная с 2022 г. село смогло предоставить бесплатное жилье свыше восьмидесяти внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Староста села Игорь Щербак рассказал нашим журналистам, что занимается предоставлением жилья переселенцам еще с 2014 г. Говорит, что тогда проникся тяжелым положением людей и решил им помочь, предоставив жилье. С началом же полномасштабной войны глава села продолжил активно помогать ВПЛ в решении жилищных проблем. Он проехался по селу и получил от каждого владельца пустующего жилья согласие на то, чтоб в доме могли бесплатно проживать люди, спасающиеся от войны. Объявление о предоставлении жилья старостат публиковал в соцсетях.

Помощь в решении жилищного вопроса не ограничивается предоставлением крыши над головой. Сельская администрация вместе с местными жителями благоустраивают каждое дворище, снабжают новоприбывших мебелью, одеждой, продовольствием. Нередко староста сам ездит на вокзал и встречает людей. Игорь Владимирович подчеркивает, что никакой выгоды от помощи с бесплатным жильем никто не получает. Мало того, на поддержку людей уходят определенные финансовые ресурсы, которые в селе ограничены. Свое желание помогать он объяснил так.

"Многие люди пережили большое горе, в то время как у государства нет достаточно ресурсов для оказания поддержки. Мы же можем помочь, а потому помогаем. Лично мне больно видеть, какие трудности переживают люди", — подытожил глава села.

Следующий пример — это села Лупарево и Лиманы Галициновской общины Николаевской области. В 2022 г. населенные пункты в течение девяти месяцев были в паре километрах от линии фронта, из-за чего жилой фонд сел получил масштабные повреждения. Сегодня в населенных пунктах по прежнему неспокойно, так как фронт находится в 15 км, а потому в местность периодически "прилетает". Несмотря на сложные условия, местной администрации, возглавляемой старостой Натальей Панаший, удалось выстроить систему поддержки людей.

В начале военных действий в Лиманах и Лупарево из 4 тыс. жителей оставалось чуть более две сотни человек. Несмотря на обстрелы, в населенных пунктах практически всегда был свет. Местным жителям, среди которых было несколько работников облэнерго, удалось создать бригаду быстрого реагирования, которая самостоятельно ликвидировала обрывы воздушных электросетей. Местные жители скинулись деньгами на которые купили двенадцатиметровую лестницу. Также в селе работала своя система оказания помощи людям, пострадавших от обстрелов. RegioNews Наталья Панаший рассказала, как в ночь на 24 августа по селу прилетело девять "Шахедов" в результате чего было повреждено 46 домов. В течение нескольких часов местная администрация призвала волонтеров и группы людей, закрепленные старостатом для оказания социальной помощи местным жителям. С помощью соцсетей всех пострадавших оповестили собраться в одном месте с необходимыми документами, чтобы написать заявления о причиненном ущербе, дабы полиция не тратила время на поездки к каждому жителю. Строительные материалы для ремонта старостат начал выдавать фактически сразу, так как сельская администрация специально держал для подобных случаев резерв.

Есть в селах определенные наработки по поддержке людей попавших в тяжелые жизненные ситуации. Смысл заключается в том, чтобы как можно быстрее оказать пострадавшему максимальное внимание, чтобы житель не чувствовал себя брошенным.

"Буквально сегодня из больницы нам доставили женщину со сломанным бедром. Та женщина вела асоциальный образ жизни. До приезда пострадавшей мы натопили печь в ее доме, завезли ей подгузников, выдали одеяло и еду, оповестили ее родственников", — рассказала староста.

Чтобы поддержать моральный дух односельчан, Наталья Панаший организовала беспроигрышную лотерею. За 100 грн каждый участник получал гуманитарный набор стоимостью в три – четыре раза дороже. Все полученные от лотереи средства, а это порядка 70 тыс. грн ежемесячно, направляются на поддержку Вооруженных сил Украины.

Староста гордится тем, что, несмотря на близость фронта, в села вернулись больше половины жителей. А за три последних года количество многодетных семей в селах выросло с 12 до 23-х. Наталья Панаший уверена, что в нынешнее тяжелое время необходимо оказывать большую поддержку тем, кто не может о себе самостоятельно позаботится.

"Если человек занимает должность в управлении, он должен заботиться о людях. С полной отдачей нужно работать и только потом думать о себе. Я же о себе никогда не думала. У меня муж глухой, свекрови 85 лет. С начала войны я из села не выезжала. Мои дети также не выезжали. Сын — в Национальной полиции Украины, зять — в Национальной гвардии, оба неоднократно побывали в "горячих точках", — подытожила она.

Возможность заработать своим трудом

Это еще одна инициатива, которую также иллюстрирует социальную ориентированность органов местного самоуправления. Среди уязвимых категорий населения есть немало людей готовых работать, однако в сельской местности с трудоустройством обычно туго. Для решения этой задачи, администрации некоторых общин часть бюджета направляют именно на создание рабочих мест. Так поступили в Саранчуковской сельской территориальной общине Тернопольской области. Ранее община испытывала сложности с безработицей, так как на территории не было больших предприятий. Власти создали несколько сельскохозяйственных кооперативов по выращивания ягод, преимущественно малины. Были приняты соответствующие программы поддержки, и за счет средств местного бюджета закуплены насосы, мотоблоки и прочее. Также администрация активно содействовала в сбыте продукции, организовывала поездки жителей для обмена опытом. Как результат, на сегодняшний день из двух тысяч домохозяйств Саранчуковской общины — около трехсот имеют возможность зарабатывать на своем приусадебном хозяйстве, выращивая ягоды и сдавая их в кооператив.

Подобным путем пошли и власти Глыбоцкой ОТО Черновицкой области. Лет восемь тому назад администрация приняла решение оказать содействие местным жителям в создании молокоперерабатывающего кооператива "Добрі газди", специализирующийся на производстве сыров. Для запуска кооператива местные власти выделила здание, которое отремонтировали за бюджетные средства, а также на первых порах содействовала работе кооператива. Глава Глибоцкой общины Григорий Ванзуряк рассказал RegioNews, что кооператив позволяет местным жителям иметь дополнительній заработок находясь на своей земле и не выезжать на заработки за границей.

"Людям даже не нужно ездить на рынок. Они получают соответствующую стабильную оплату за свою продукцию", — отметил он. Всего в кооперативной деятельности задействовано от 40 до 60 домохозяйств.

В завершение отметим, что приведенные примеры — это лишь одна из иллюстраций подхода местных властей в решении социальных проблем в своем регионе. Ведь энтузиазм отдельных руководителей не может претендовать на системность. Решительно улучшить уровень социальной поддержки населения способно лишь государство, обладающее для этого соответствующими ресурсами. И все же, сам факт поиска новых путей поддержки населения свидетельствует, что проблема является для общества крайне важной. Кроме того, многие люди, в том числе управленцы, демонстрируют, что готовы тратить на улучшение качества жизни общества свои силы и время. А это уже показатель того, в каком направлении действительно желают двигаться люди для улучшения своей жизни и жизни своих детей.