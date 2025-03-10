Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость

Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохранительной и судебной системы. О том, в каком состоянии сегодня находится отечественная пенсионная система, какие изменения предлагают в правительстве, и можно ли улучшить ситуацию – в материале RegioNews

Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохранительной и судебной системы. О том, в каком состоянии сегодня находится отечественная пенсионная система, какие изменения предлагают в правительстве, и можно ли улучшить ситуацию – в материале RegioNews

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Безусловно, решить проблему пенсионного обеспечения поколений помогло бы бурное развитие экономики. Однако реальная ситуация в Украине пока что мало об этом свидетельствует. И все же, даже в нынешней непростой ситуации есть положительные тенденции. В обществе растет все больший запрос на всестороннюю поддержку социально незащищенных граждан, стремление создать более справедливые условия жизни в государстве. Нередко группы людей организовывают добровольное движение в поддержку пенсионеров на прифронтовых территориях, собирают им самое необходимое. Отдельные предприниматели вкладывают личные средства на решение социальных потребностей своих земляков. Эти и другие случаи свидетельствует о поисках новых подходах поддержки общества, желание участвовать в процессе улучшений.

"Изношенность" пенсионной системы

О том, что нынешнему поколению 40-летних не стоит рассчитывать на пенсию, в интервью "Интерфакс Украина" ранее говорил министр финансов Сергей Марченко. Возможность вполне реальна. И базируется она на проблемах, которые испытывает действующая ныне солидарная пенсионная система. Заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Людмила Черенько считает, что солидарная система полностью исчерпала свои резервы. Одна из проблем — тяжелая демографическая ситуация в государстве. На сегодняшний день количество занятого населения и количество получающих пенсию, составляет приблизительно один к одному. При этом 1,9 млн человек, по данным Минсоцполитики, платят страховые взносы с минимальной зарплаты.

"Скоро не будет хватать младших поколений, чтобы содержат старших. Однако выход из этой ситуации искать нужно, так как солидарная пенсионная система сегодня с большой дырой и Пенсионный фонд не выдерживает", — рассказала RegioNews Людмила Черенько.

Действительно, для выплат пенсий задействуются значительные средства госбюджета. К примеру, в 2024 г. общий доход Пенсионного фонда составил 863 млрд грн из которых собственные доходы составили лишь 563,9 млрд грн. Согласно Конвенции Международной организации труда, которую ратифицировала Украина, коэффициент замещения заработной платы должен составлять не менее 40%. Ныне этот показатель в Украине — менее 30%, и по прогнозам Минсоцполитики в будущем размер пенсий по сравнению с зарплатой снизится до 18% - 20%.

Инициатива властей

Чтобы исправить тяжелую ситуацию с пенсиями, сделать их "более справедливыми" на что делает акцент Минсоцполитики, в правительстве 1 января 2026 г. готовятся запустить второй накопительный уровень пенсионной системы, который станет обязательным. Это будет дополнение к солидарной пенсионной системе. Суть в том, что небольшой процент заработка каждого работающего украинца, а также процент, который оплачивает работодатель, будут поступать на накопительный счет. Этими средствами человек сможет воспользоваться лишь при выходе на пенсию. Кандидат экономических наук Андрей Новак считает внедрение накопительных пенсий правильным решением, хотя и запоздалым.

"Это нужно было делать в первые годы независимости. Но, как говорят, лучше позже чем никогда. Поэтому сейчас речь идет о проценте, и по какому принципу будут насчитывать этот обязательный накопительный уровень пенсий", — рассказал он RegioNews.

По поводу того, какой процент от зарплаты будет удерживаться на накопительные пенсии у работающих украинцев — идут дискуссии. В пояснительной записке проекта закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" утверждается, что фискальная нагрузка на работодателя или на работника не изменится и на третий и последующие годы составит 6% (3% за счет вычленения из единого взноса и 3% — за счет налога с доходов физических лиц). В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции в январе этого года заявила о 9% от зарплаты. Коэффициент замещения вместе с солидарной системой прогнозируется на уровне от 40% до 60%.

Важным аспектом в системе накопительных пенсий является вопрос хранения денежных средств. В законопроекте предлагается, что первые три года деньги будут храниться в Государственном фонде, который будет иметь корпоратизированную структуру управления. Далее граждане смогут, выбрать себе негосударственный пенсионный фонд, компанию по страхованию жизни, банк. Андрей Новак считает вариант с государственными банками наиболее приемлемым.

"Открывается счет в банке, который будет работать как обычный депозит. Банк использует эти деньги, зарабатывает и насчитывает проценты как по депозиту. Человек сможет пользоваться этими "длительными деньгами" при выходе на пенсию. Такой подход окажет хорошее влияние также на экономическую систему государства", — отметил он.

Иная точка зрения и варианты улучшений

Несмотря на очевидные плюсы, второй уровень пенсионной системы, по мнению экспертов, имеет определенные недостатки. Людмила Черенько считает, что введение накопительной системы на первом этапе потребует значительных финансовых затрат.

"Сложно сейчас сказать, насколько сбалансированы статьи бюджета с точки зрения, насколько реально найти необходимую сумму", — отметила она.

Некоторые экономисты указывают на риски инфляции. Любая система накоплений, будь то пенсионная, страховая, банки — работает в случае, если есть излишки денег, что не про украинские реалии. На сегодняшний день гривня, к сожалению, не является инвестиционной валютой. Чтобы инвестировать в гривне, нужно, чтобы внешнеэкономические контракты (оплату зерна, металлы и пр.) также обслуживались в гривне, а не в евро и долларах. Этого не происходит. Поэтому, по мнению отдельных экспертов, накопительная система будет на руку прежде всего финансистам, так как даст возможность распоряжаться значительным объемом денежных средств.

Есть ли пути улучшения ситуации с пенсиями? Экономисты называют три возможных варианта. Первый — вернуться к механизмам формирования пенсий, которые лет 15 – 20 назад позволяли довести коэффициент замещения до 50% – 60%. Преподаватели и научные сотрудники получали даже больше.

Второй — широко подключать бюджет и другие источники доходов. Статья 46 Конституции Украины гарантирует общеобязательные государственные социальные страхования не только за счет страховых взносов граждан, но и за счет предприятий, учреждений и организаций, а также бюджетных и других источников социального обеспечения; созданием сети государственных, коммунальных, частных учреждений для ухода за нетрудоспособными.

Третий — перераспределение пенсий. По данным Минсоцполитики, средний размер пенсии в Украине с 4 марта составляет 6,3 тыс. грн. Данная сумма в некоторой степени сформирована за счет самых богатых пенсионеров: бывших судей, прокуроров, депутатов, министров, руководителей органов местного самоуправлений, правоохранителей и др. Для наглядности. Один из судей Конституционного суда недавно указал в декларации пенсию в размере 2,9 млн грн, что в месяц составляет 241 тыс. грн. И такие случаи далеко не единичны. Директор Украинского института политики Руслана Бортник считает, что в ближайшей перспективе в государстве не удастся значительно повысить пенсии. Сделать это можно будет после завершения военных действий, что позволит средства, выделенные на оборону, потратить на социальные нужды. Что касается ближайшей перспективы, то пенсии, по словам эксперта, можно будет повысить за счет перераспределения.

"За счет внутренних ресурсов Пенсионного фонда и самых богатых пенсионеров, я бы сказал — особых пенсионеров, нужно перераспределить средства в пользу наименее неимущих", — рассказал эксперт журналистам нашего издания.

Акцент на социальность

Предложенные выше решения наверняка могут помочь в решении пенсионного вопроса. Однако в корне ситуации не изменят, так как действуют в рамках устоявшейся системы, где социальным вопросам все же не уделяется достаточного внимания. Многие украинцы и вовсе уверены, что поддержка уязвимых категорий населения проводится по остаточному принципу, и не отвечает социальному государству, которым Украина является по Конституции. В связи с этим в обществе растет желание как-то изменить ситуацию, оказывать лучшую поддержку тем, кому тяжело, хотя бы на локальном уровне. Пусть это не решение проблемы, но все же явный признак того, в каком направлении желает двигаться общество. Приведем пару примеров.

Группа из восьми волонтеров более двух лет помогает 568 пенсионерам старших 70 лет в Харькове и Краматорске, а также маломобильным гражданам. Раз в месяц волонтеры передают уязвимым гражданам пакеты со значительным запасом продуктов. Организатор проекта, который называется "Людям от Людей" — волонтер, экоактивист Артем Приходько рассказал журналистам нашего издания, что не сотрудничает с политическими партиями и фондами, а все продукты приобретает исключительно за счет поддержки небезразличных граждан. Столь длительную поддержку молодой человек объясняет искренностью, с которой волонтеры помогают пенсионерам. Кроме того, волонтеры полностью прозрачны в своей деятельности. Процесс приобретения продуктов, вручение их пожилым людям, а также чеки фиксируется на камеры и систематически выкладывают в открытый доступ, что также является серьезным элементом доверия к благотворителям. Артем Приходько уверен, что правительство вполне могло бы организовать такую же поддержку в масштабах государства. Для этого, считает он, не требуется огромных ресурсов, к тому же найдется достаточно ответственных людей, готовых принять в этом участие.

Заслуживает внимание и инициатива фермера Светланы Грищенко из небольшого села Капустинцы Сыневской общины Сумской области. На собственные деньги женщина купила пять домов в селе, в которых бесплатно поселила многодетные семьи и переселенцев. Покупка каждого дома вместе с оформлением документов и ремонтом обошлась женщине от 85 до 100 тыс. грн за каждый. RegioNews Светлана Грищенко рассказала, что ею двигало желание сохранить школу, которую поселковая администрация через пару месяцев планировала закрыть как малокомплектную. Из необходимых 25 учеников в школе училось лишь 22. Тогда фермер вместе со старостой села решила привлечь в населенный пункт многодетные семьи. В итоге староста Светлана Кулинич занималась организационной работой, а все расходы взяла на себя Светлана Грищенко. Уже к началу сентября в школе обучался 41 ребенок. Поселковая администрация вынуждена была сдержать свое слово и сохранить школу.

На замечание, что столь значительные расходы на сохранение школы не имеет видимой финансовой выгоды, Светлана Грищенко ответила следующее.

"А разве финансово выгодно остаться в пустом селе? Ведь если закроют школу, то вскорости опустеет село. У меня нет планов куда-то выезжать из Капустинцев, и я такая не одна. В моем понимании покупка домов, чтобы поселить туда многодетные семьи — это вклад в будущее села", — рассказала фермер.

На сегодняшний день в домах, которые приобрела Светлана Грищенко, проживают многодетные семьи, а также переселенцы. Одной приезжей семье, которая проживает в селе уже три года Светлана Грищенко подарила дом. Остальные могут жить сколько захотят, и платят лишь за коммунальные услуги. Впрочем, часть семей пожила в селе, а затем выехала, на их место сельская администрация пригласила других, так как опасность закрытия учебного заведения сохраняется. Недавно даже была понижена степень учебного заведения: с лицея до гимназии. Помимо школы, администрация села всячески продвигает детский сад, удобствами которого может похвастаться далеко не каждый город. Детсад в Капустинцах имеет два этажа, хороший ремонт, а также возможность автономного отопления. Администрация села длительное время добивается создание филиала детского дома в помещении детсада, однако пока не находит поддержки в администрациях района и области.

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На сегодняшний день пенсионное обеспечение в Украине находится в сложном положении. И если ситуацию кардинальным образом не менять, будущее поколение пенсионеров может лишиться даже нынешней скромной финансовой поддержки. Будет ли работать инициатива правительства с накопительными пенсиями — вопрос, учитывая сопутствующие сложности. Недаром внедрение накопительной пенсионной системы откладывали с 2003 г., когда был принят соответствующий закон о возможности трех уровней пенсионного обеспечения в Украине.

Вместе с тем, остаются ряд моментов, которые заставляют задаться вопросом, действительно ли чиновники в плане лучшей поддержки пенсионеров делают все возможное? Здесь можно выделить пропасть между минимальными и максимальными размерами пенсиями. А также отсутствие системных действий в плане социальной поддержки населения, которое сегодня преимущественно возложено на объединенные территориальные общины, бюджет которых часто не позволяет решить многие потребности людей.

В то же время, именно социальный вектор дал бы толчок развития Украины. Ведь если каждый гражданин будет понимать, что он и его семья в социальном плане будут гарантированно защищены, он будет идти на многое для участия в развитии государства в котором живет. Инициативы отдельных людей, которые ради поддержки своих земляков готовы тратить время, силы и средства — как раз свидетельствует о растущем желании населения участвовать в построении именно такой системы. Инициативы таких граждан наглядно свидетельствуют к каким именно целям государству следует стремиться.