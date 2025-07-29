Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций

Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы

Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы

фото: Wikipedia

17 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за назначение новых (частично старых) министров правительству Юлии Свириденко. Кого-то оставили в должности, кому-то в министерство добавили другую структуру – так исчезло печально известное Министерство национального единства, кого-то назначили на созданное / трансформированное министерство – так появилось Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Но во главе одного министерства так и не явился полноценный руководитель. Это – Министерство культуры и стратегических коммуникаций. После отставки предыдущего министра его обязанности начала исполнять первая заместительница Галина Григоренко. И выполняла их до 28 июля, когда ее также сменила исполняющая обязанности – но уже из другого министерства. Т. и. о. министра культуры и стратегических коммуникаций стала Татьяна Бережная, до сих пор работавшая заместителем министра экономики. И имеет юридическое образование.

Что же происходит с этой структурой, которая, как мы увидели на примере провала власти в коммуникации с обществом по скандальному законопроекту №12414, очень и очень нужна? Здесь нужно вернуться к началу эпохи Владимира Зеленского и вспомнить первого его министра Ивана Франко, 19.

Первые "культурные" министры – свои, но не без скандалов

Этим министром стал Владимир Бородянский. В свои руки он получил несколько необычную структуру – Министерство культуры, молодежи и спорта. Хотя, конечно, все понимали, что это объединение двух разных структур в одну все равно оставит на коне культурную составляющую, а молодежь и спорт будут не более чем придатками к основной теме.

Бородянский был классическим медиаменеджером, который начинал свою карьеру еще в 90-х – во главе "Московского комсомольца в Украине". На медианаправлении он работал до 2019 года, когда стал советником Зеленского по гуманитарным вопросам, а затем и "гуманитарным" министром.

Действовал он в должности соответственно. С одной стороны, как медийный человек – продвигал, например, тему сериалов на украинском языке. С другой, как человек медиамира (то есть такой, которому, по большому счету, государственные границы это скорее ограничение, чем безопасность) – вляпывался в небольшие скандальчики, связанные то с темой России, то с оценкой персоны Степана Бандеры.

Едва ли не главным наследием Бородянского в должности стал государственный русскоязычный телеканал "Дом", в котором воплотились обе его характерные черты. А заменил его не просто такой же медийщик, а одна из самых известных личностей на этом рынке – Александр Ткаченко.

К тому же под него министерство трансформировали – молодежь и спорт выбросили, добавив информационную политику. Собственно, при Ткаченко МКИП и занялось культурой как частью информационной политики. Не всегда это было удачно и уместно – скажем, телемарафон национального единства как идея откровенно провалился. "Тризуб Ткаченко" насмешил и разозлил украинцев. Вместе с тем, были и положительные моменты – как тот же трезубец, установленный на щите памятника "Батькивщина-Мать". Многие вспомнят битву за украинский борщ как нематериальное наследие ЮНЕСКО.

Словом, Ткаченко, будучи неоднозначным персонажем – как это, в принципе, было с ним практически всю медиакарьеру, – все же занимался тем, зачем его поставили на это министерство. А вот после увольнения Александра началась совсем другая история.

Незаметный дипломат и юрист-экономистка

Во-первых, больше года, с конца июля 2023-го до начала сентября 2024-го, МКИП не имел своего полноценного руководителя. Исполняющим обязанности был Ростислав Карандеев, работавший преемником министра культуры еще в правительствах Гройсмана и Гончарука (а в Минсемье-молодежи-спорта вообще во времена второго правительства Юлии Тимошенко).

В сентябре 2024-го министром культуры и стратегических коммуникаций стал Николай Точицкий – профессиональный дипломат, который с 2010-го работал в соответствующих структурах, а с 2021-го стал заместителем министра иностранных дел. В 2024 году он перескочил, если говорить прямо, на ступеньку выше – Офис президента, обменявшись креслами с Андреем Сибигой. Но вскоре возглавил чужую ему структуру. Некоторые СМИ называли Точицкого во главе МКИП "самым странным предназначением". И, по большому счету, они оказались правы.

Назначение Точицкого – при всех попытках натянуть сову на глобус, вспоминая дипломатическое участие господина Николая в разных культурных проектах – означало только одно. Банковая закончила интересоваться культурой и стратегической коммуникацией. Собственно, как таковой стратегической коммуникации не перестало – но это делала в других форматах. Министерство ей для этого было не нужно. Но и аннигилировать его или присоединить к какой-то другой структуре, создав настоящего мегамонстра (скажем, Министерство по делам культуры, семьи, молодежи, спорта и стратегических коммуникаций) – это было слишком даже для нынешних "реформаторов".

Поэтому неполный год Николая Точицкого во главе МКСК не запомнился, в принципе, ничем. Кандидатуру нового министра под премьера Свириденко – не нашли. В конце концов, исполняющим обязанности назначили человека из другой чужой структуры, еще более отдаленной от культуры и стратегических коммуникаций, чем МИД.

Что это все значит? Только одно. Это министерство просто никому не нужно. Разве что, как говорят злые языки, чтобы выписывать бумажки для выезда артистов за границу. Других преимуществ у структуры, еще когда-то занимавшей серьезные позиции в правительственной конфигурации, – уже нет.