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24 июля 2025, 16:26

Живут вместе и спят рядом: отношения Ермака и Зеленского во время войны стали крепче

24 июля 2025, 16:26
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Фото: ОП
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В издании отметили, что Зеленский и Ермак во время полномасштабной войны стали еще ближе, чем были до 2022 года. В частности, они могут отдыхать вместе после рабочего дня

Об этом сообщает Financial Times, передает RegioNews.

Во время полномасштабной войны отношения президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака стали еще крепче. Сейчас, как сообщили журналистам источники, они живут даже вместе в одном президентском комплексе.

По данным издания, Зеленский и Ермак даже спят рядом друг с другом в одном бункере в здании, где они работают. После продолжительного рабочего дня они могут играть в теннис или смотреть фильмы вместе.

Инсайдеры также рассказали, что в начале полномасштабной войны у Андрея Ермака и Владимира Зеленского постоянно были рядом штурмовые винтовки. Это было на случай, если русские войска прорвались бы на территорию комплекса. Эти винтовки предназначались для того, чтобы "либо пробиться наружу, либо для того, чтобы обеспечить достойный конец, а не быть захваченным".

Напомним, ранее один из западных послов характеризовал Андрея Ермака как человека, который сосредоточил в своих руках функции сразу нескольких должностей. В частности, президента, премьер-министра и министра иностранных дел. При этом источники из украинского правительства сказали журналистам, что большинство высокопоставленных должностных лиц избегают публичных комментариев относительно его роли — из-за страха или политической осторожности.

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