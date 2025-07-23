фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам нардепа, Тимошенко занимался медиакоммуникацией ведомства, в частности, работал в команде министра Рустема Умерова.

Сообщается, что у Тимошенко были существенные полномочия, которые фактически приравнивались к уровню замминистра. Его команда зашла в Минобороны после смены руководства, в частности после Павлюка и Щура. Таким образом, прошла очередная ротация в коммуникационной вертикали оборонного ведомства.

Депутат также заявил, что именно благодаря работе Тимошенко министр Умеров сохранял должность в течение длительного времени. Однако никаких официальных комментариев от самого Министерства обороны или Умерова об увольнении советника пока нет.

Напомним, Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией.