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26 марта 2025, 13:13

СБУ предотвратила теракт в Запорожье: задержана молодая пара

26 марта 2025, 13:13
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фото: СБУ
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СБУ предотвратила теракт, который российская военная разведка (более известная как ГРУ) готовила в прифронтовом Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Задержана агентурная пара рф, которая готовила подрыв самодельной взрывчатки вблизи местной воинской части 25 марта этого года – на годовщину создания СБУ.

По данным контрразведки, в этот день оккупанты планировали дистанционно подорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта.

СБУ заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержали их на снаряжении СВП дополнительными поражающими элементами.

Задержание произошло в частном здании, находившемся напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт по цели. Для этого они установили скрытую вебкамеру на окне дома и оборудовали его удаленным доступом для российских спецслужб.

По данным следствия, фигурантами являются двое сожителей, парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российской игры при поиске "легкого заработка" в телеграмм-каналах.

При обыске у них изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным.

Задержанным объявили подозрение. Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове разоблачили двух агентов россиян, готовившихся взорвать авто военного. Известно, что для этого они проводили разведку у автомобиля.

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СБУ теракт задержание Запорожье агент рф
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