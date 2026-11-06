Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина предлагал клиентам на выбор несколько соседних стран, в которые мог организовать незаконное пересечение границы. Стоимость услуг зависела от направления и разнилась на несколько тысяч долларов.

Одному из мужчин 59-летний предприниматель пообещал организовать переправку в Молдову за 20 тысяч долларов.

Фигуранта задержали при получении средств.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Мужчине грозит от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. На время расследования суд заключил его под стражу.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить женщину, которая за $10 тысяч обещала переправить мужчину в Венгрию. Ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.