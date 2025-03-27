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27 марта 2025, 12:56

Агент ФСБ планировал взорвать ТЦК в Херсоне: злоумышленник задержан

27 марта 2025, 12:56
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала российского агента, планировавшего теракт вблизи территориального центра комплектования в Херсоне

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что по заданию РФ террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством (СИН) на входе в военное админздание. В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "с поличным", когда он находился возле места запланированного теракта.

По данным следствия, исполнителем заказа оккупантов оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Телеграмм-каналы по поиску "быстрых" заработков.

После выполнения вражеских "тестовых заданий" в Черкасской области, где он поджег объекты Укрзализныци, агента "отправили" в Херсон для подготовки теракта. Там он получил геолокацию схрона, из которого потом забрал готовый СВП.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях Служба безопасности сорвала очередную попытку россиян расшатать общественно-политическую ситуацию в западных областях Украины. Задержана агентурная пара России, которая готовила сразу два взрыва в Тернополе.

Ранее СБУ предотвратила теракт в Запорожье, который должен был состояться вблизи местной воинской части 25 марта этого года – на годовщину создания СБУ. Задержана молодая пара: парень и девушка 18 и 19 лет.

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Херсон сотрудничество с врагом агент рф взрыв взрывчатка теракт
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