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20 марта 2025, 10:18

Российские спецслужбы пытались завербовать школьника из Тернопольщины

20 марта 2025, 10:18
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фото: иллюстративное
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Шестиклассника из Кременца пытались завербовать вражеские спецслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских.

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