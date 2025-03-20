Российские спецслужбы пытались завербовать школьника из Тернопольщины
Шестиклассника из Кременца пытались завербовать вражеские спецслужбы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.
Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.
Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских.
В Тернопольской области загорелась деревянная церковьВсе новости »
11 марта 2025, 12:24В Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня
11 марта 2025, 01:05В Тернополе приостанавливают отопительный сезон из-за рекордного потепления
10 марта 2025, 18:45
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Мэру Ирпеня Маркушину продлили домашний арест
20 марта 2025, 10:53Российский шпион из Приднестровья пытался украсть дроновые технологии Украины
20 марта 2025, 10:47На Харьковщине работник ТЦК избил пожилого мужчину
20 марта 2025, 10:37Россияне обстреляли центр Херсона: повреждено образовательное заведение
20 марта 2025, 10:35В Хмельницком псевдоволонтеры продавали гуманитарные автомобили для ВСУ
20 марта 2025, 10:12В Николаевской области в результате атаки вражеских беспилотников повреждены склад и сельхозтехника
20 марта 2025, 09:44Оккупанты сбросили на Краснополье 6 КАБов: есть погибшая и раненая
20 марта 2025, 09:36На подступах к Киеву силы ПВО сбили 11 российских беспилотников
20 марта 2025, 09:24В Донецкой области россияне убили одного и ранили пятерых гражданских
20 марта 2025, 09:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »