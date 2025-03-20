Российские спецслужбы пытались завербовать школьника из Тернопольщины

фото: иллюстративное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель пытался подкупить полицейских.