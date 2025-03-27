Попытки РФ обмануть мир: Украина не нарушала условия "энергетического перемирия"
Министерство обороны РФ заявило о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов. Это ложь, которая не соответствует действительности
Соответствующее заявление сделал Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.
Отмечается, что 25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли удары БпЛА по энергетическим объектам оккупантов в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.
"Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, 25 марта в Рияде США, Украина и РФ договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
В то же время, по словам украинского президента Владимира Зеленского, если снова будут воздушные тревоги, военная активность в Черном море — нужно принимать новые меры против Москвы.
Читайте также: О "морской" составляющей "безопасных" договоренностей между Украиной, США и Россией