Появились подробности теракта в Ивано-Франковске

фото: СБУ

Правоохранители установили, что вечером 11 марта РФ взорвала двух собственных агентов, переносивших самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала Ивано-Франковска.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, сообщает RegioNews.

Российскими агентами оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых Россия завербовала через телеграмм-каналы по поиску легких денег.

В результате теракта 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По данным следствия, несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

В обмен на обещание денег от окупантов они по инструкции российского куратора изготовили самодельное взрывчатое вещество и два самодельных взрывных устройства, замаскированных под термосы.

Для конспирации фигуранты делали это в арендованной за деньги куратора квартире в многоэтажке у железнодорожного вокзала.

Около 18:30 во вторник, 11 марта, злоумышленники направлялись в определенную локацию для размещения одного из взрывных устройств.

По дороге российская спецслужба, которая отдаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала взрывные устройства в их пакете.

Помимо несовершеннолетних от удара взрывной волной пострадали еще двое случайных прохожих.

Напомним, в Прикарпатье будут судить банду, которая изготовляла наркотики в передвижной нарколаборатории.