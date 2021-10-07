Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба

Мелитополь стал фактической финансово-политической "столицей" Запорожской области. А все из-за крепкого тандема нардепа Сергея Минько и местного мэра Ивана Федорова, которых активно поддерживает действующая областная власть

Мелитополь стал фактической финансово-политической "столицей" Запорожской области. А все из-за крепкого тандема нардепа Сергея Минько и местного мэра Ивана Федорова, которых активно поддерживает действующая областная власть

Как выяснил RegioNews, полезные знакомства, прочные связи и финансовые интересы бизнес-партнеров обеспечили Мелитополь не только мощным государственным финансированием, но и громкими коррупционными скандалами. В запорожском политикуме даже появился своеобразный мем – "Минькотополь". И такое специфическое название второй по величине город в Запорожской области получил в честь нардепа из группы "За майбутнє" Сергея Минько, который через своего протеже – городского голову Ивана Федорова – фактически узурпировал власть в городе.

Один мэр хорошо, а два - то Мелитополь

На местных выборах 2020 года жители Мелитополя проголосовали за кандидата в мэры, 32-летнего Ивана Федорова, который до избрания на должность городского головы работал первым заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации (сначала Виталия Туринка, а после - представителя партии "Слуга народа" Виталия Боговина). До перехода же на госслужбу Иван Сергеевич был советником и заместителем тогдашнего мэра Мелитополя Сергея Минько, который, по слухам, и сыграл ключевую роль в стремительном карьерном росте Федорова.

Во время работы и в Мелитополе, и в Запорожье Иван Федоров неоднократно становился фигурантом громких коррупционных скандалов - Федорова и Минько как политические оппоненты, так и активисты публично обвиняли в хищении бюджетных средств. К делу даже привлекались правоохранители, которые открыли несколько уголовных производств по этим фактам. Уже позже, когда освобождали от должности бывшего председателя Запорожской ОГА Туринка, вице-премьер Михаил Федоров даже заявил о том, что его однофамильца также будет немедленно уволено именно через коррупционные схемы, реализуемые в регионе с участием местных чиновников.

Преемник Туринка Боговин, только заняв должность, категорически заявил в Facebook: Иван Федоров покидает свой пост. Однако через несколько дней тогдашний глава региона кардинально изменил свое решение, оставив Федорова в стенах ОГА. А журналистам просто объяснил, что с господином Иваном достигнуты определенные договоренности, но какие именно – не уточнил.

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Несмотря на то, что в СМИ много писали обо всех этих коррупционных скандалах с участием Федорова, мелитопольцы все же отдали свои голоса именно ему – он победил в первом же туре. Следует отметить, что всю предвыборную кампанию Федорова активно поддерживал его бывший шеф, а ныне нардеп из депутатской группы партии "За майбутнє", вышеупомянутый Минько. Как раз в его честь сразу после выборов в запорожском политикуме черешневу столицу Украины Мелитополь переименуют в "Минькотополь". Потому что фактически городом руководит не Федоров, а именно Минько. Кстати, с легкой руки одного из телеграмм-каналов Запорожья, славный Мелитополь получил еще одно "подпольное" название – "прачечная". Почему – объясним позже.

За чье "майбутнє"

После победы на местных выборах-2020, новоиспеченный мэр Мелитополя Федоров и нардеп Минько фактически получили полную власть в городе. В Мелитопольском городском совете, в который вошли представители пяти партий, - 42 места. 19 из них "взяли" представители политической партии "Команда Сергея Минько", 11 мандатов досталось ОПЗЖ, 5 – "Оппозиционному блоку", 4 – партии "За майбутнє" и еще 3 депутатские "штыки" завоевала "Європейська солідарність".

Учитывая тот факт, что сам Минько в парламенте является представителем "За майбутнє" (партии, известной как политический проект Игоря Палицы и Игоря Коломойского), то депутаты Мелитопольского горсовета от этой политсилы и представители его локального проекта сформировали местную коалицию. Ситуативно их поддерживает и "ЄС". Благодаря полученному большинству в горсовете, тандему Федоров - Минько удалось очень легко расставить на ключевых должностях города своих людей: начиная от секретаря горсовета и заместителей мэра и заканчивая руководителями ключевых коммунальных предприятий. Это позволило уважаемым господам фактически узурпировать власть в городе, который считается не только черешневой, но и криминальной столицей Запорожской области (это очень важный факт, и в этой ситуации город живет десятилетиями).

Следует отметить, что у "крестного отца" мэра Федорова – нардепа Минько – есть еще один важный козырь, который помогает Мелитополю процветать и развиваться. Не факт, что именно городу, однако кому-то - это точно. Дело в том, что после прошлогодних местных выборов в Запорожском областном совете власть де-факто оказалась в руках некоего Геннадия Фукса - запорожского бизнесмена с недвижимостью в Лондоне, бизнесом в Израиле и замечательным политическим "кейсом" предыдущих периодов.

В свое время господин Фукс был заместителем нескольких руководителей Запорожской ОГА, был членом "Батьківщини", затем перешел в Партию регионов. Когда к теневой власти в регионе пришел Евгений Анисимов, которого называют "смотрящим" времен Януковича, господин Фукс бежал заграницу - в Израиль. По его версии, давили и хотели посадить. А в окружении Анисимова тогда рассказывали: да, действительно, хотели посадить, потому что лично Фукс, который был ответственен за инфраструктуру и строительство, "прихватил" несколько миллионов гривен на реконструкции областной детской больницы. Еще несколько миллионов бюджетных гривен якобы легли в его карман на закупке оборудования для детских реанимобилей. В отношении этих фактов даже открывали криминальные внедрения, однако пока их судьба неизвестна.

Читатель может спросить: к чему здесь Федоров с Минько к Фуксу? Объясняем. Дело в том, что сейчас Фукс фактически является главным "кукловодом" Запорожского облсовета. Сейчас этот господин - замглавы облсовета и лидер областной фракции "За майбутнє". Более того, говорят, что он лично вместе с господином Минько лоббировали назначение в конце 2020-го действующего председателя ОГА Александра Старуха, за что тот им якобы очень благодарен. Между прочим, Старух вместе с Фуксом были в "Батьківщині", кроме того, Фукс, вроде бы, хочет видеть нынешнего губернатора кандидатом на должность в мэры Запорожья, кресло которого недавно освободилось после громкой отставки Владимира Буряка.

"Алло, это прачечная?"

И именно из-за тесной связи Минько, Фукса и Старуха в регионе происходят странные финансовые ситуации, которые уже получили название "прачечная". По крайней мере, наши политические инсайдеры говорят об этом довольно откровенно: "Мелитополь за последний год получил самое большое количество из всей Запорожской области денег по программе "Большое строительство". Там строится ледовая арена, реконструируются спортивные площадки, проводятся ремонты в больницах. Плюс ремонт дорог. Это десятки миллионов гривен. Когда идет речь о таких суммах, то "откаты" не так заметны. А кому идут в карман эти "откаты" – всем понятно".

Тем более, по их словам, под президентскую программу попали много объектов, которые уже построены или реконструированы. "Насколько мне известно, правоохранители уже занимаются этими делами, однако когда они будут завершены и сколько люди успеют украсть – вопрос. Мелитополь – это настоящая "прачечная", - добавляет наш информированный источник. По его словам, именно через этот город проходит "отмывание" десятков миллионов бюджетных средств: "Ни для кого не является секретом: 20% - на работах, 30% - на материалах. Это процент "отката". К большому сожалению, именно Мелитополь стал своеобразным "конвертом" (конвертационные центры, которые "отмывают" незаконно заработанные деньги – прим. ред.). Вот почему сюда так тянет и Сашу Старуха (глава ОГА Александр Старух, часто посещает Мелитополь с рабочими поездками - прим. ред.), вот почему этот город так интересен Фуксу".

Кстати, сегодня должна состояться очередная сессия Запорожского облсовета. Один из вопросов повестки дня - распределение 2 миллиардов гривен, которые поступили в региональную казну из госбюджета в виде субвенций. По словам политических экспертов, сейчас готовится решение, которым едва ли не половина этой суммы будет направлена на "покращення життя" в Мелитополе. На решение каких именно вопросов будут направлены средства, пока неизвестно, однако в стенах областного совета все чаще говорят о том, что "прачечная" стала работать эффективнее, а сумма "откатов" уже достигает 50%.