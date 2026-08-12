Цены на горючее летят в бездну: как изменились ценники на АЗС

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В Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и других факторов регулярно меняются цены на бензин. При этом последняя неделя стоимость горючего стремительно падает

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 12 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 84,27 гривны за литр (-0,01 гривны);

бензин А-95 – 81,00 гривны за литр (+0,01 гривны);

бензин А-92 – 77,80 гривны за литр (-0,05 гривны);

дизтопливо – 92,53 гривны за литр (-0,04 гривны);

автогаз – 43,60 гривны за литр (-0,01 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.