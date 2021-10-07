Мер в "шоколаді": як очільнику Мелітополя вдалося перетворити місто на "пральню" обласного масштабу

Мелітополь став фактичною фінансово-політичною "столицею" Запорізької області. А все через міцний тандем нардепа Сергія Мінька та місцевого мера Івана Федорова, яких активно підтримує діюча обласна влада

Мелітополь став фактичною фінансово-політичною "столицею" Запорізької області. А все через міцний тандем нардепа Сергія Мінька та місцевого мера Івана Федорова, яких активно підтримує діюча обласна влада

Як з'ясував RegioNews, корисні знайомства, міцні зв’язки та фінансові інтереси бізнес-партнерів забезпечили Мелітополь не лише потужним державним фінансуванням, а й гучними корупційними скандалами. В запорізькому політикумі навіть з'явився своєрідний мем – "Мінькотополь". І таку специфічну назву друге за величиною місто в Запорізькій області отримало на честь нардепа з групи "За майбутнє" Сергія Мінька, який через свого протеже – міського голову Івана Федорова – фактично узурпував владу в місті.

Один мер добре, а два – то Мелітополь

На місцевих виборах 2020 року жителі Мелітополя проголосували за кандидата в мери, 32-річного Івана Федорова, який до обрання на посаду міського голови працював першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації (спочатку Віталія Туринка, а після - представника партії "Слуга народу" Віталія Боговіна). До переходу ж на держслужбу Іван Сергійович був радником і заступником тодішнього мера Мелітополя Сергія Мінька, який, за чутками, й зіграв ключову роль у стрімкому кар’єрному рості Федорова.

Під час роботи і в Мелітополі, і в Запоріжжі Іван Федоров неодноразово ставав фігурантом гучних корупційних скандалів - Федорова та Мінька як політичні опоненти, так і активісти публічно звинувачували у розкраданні бюджетних коштів. До справи навіть залучались правоохоронці, які відкривали кілька кримінальних проваджень за цими фактами. Вже згодом, коли звільняли з посади колишнього голову Запорізької ОДА Туринка, віце-прем’єр Михайло Федоров навіть заявив про те, що його однофамільця також буде звільнено негайно саме через корупційні схеми, реалізовані в регіоні за участю місцевих високопосадовців.

Наступник Туринка Боговін, щойно обійнявши посаду, категорично заявив у Facebook: Іван Федоров залишає свою посаду. Проте за кілька днів тодішній очільник регіону кардинально змінив своє рішення, залишивши Федорова у стінах ОДА. А журналістам просто пояснив, що з паном Іваном досягнені певні домовленості, але які саме – не уточнив.

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Попри те, що у ЗМІ багато писали про всі ці корупційні скандали за участі Федорова, мелітопольці все ж віддали свої голоси саме йому – він переміг в першому ж турі. Слід зазначити, що всю передвиборчу кампанію Федорова активно підтримував його колишній шеф, а нині нардеп з депутатської групи партії "За майбутнє", вищезгаданий Мінько. Саме на його честь відразу після виборів в запорізькому політикумі черешневу столицю України Мелітополь перейменують в "Мінькотополь". Бо фактично містом керує не Федоров, а саме Мінько. До речі, з легкої руки одного з телеграм-каналів Запоріжжя, славетний Мелітополь отримав ще одну "підпільну" назву – "пральня". Чому – пояснимо згодом.

За чиє "майбутнє"

Після перемоги на місцевих виборах-2020, новоспечений мер Мелітополя Федоров та нардеп Мінько фактично отримали повну владу у місті. У Мелітопольській міській раді, до якої увійшли представники п'яти партій, – 42 місця. 19 з них "взяли" представники політичної партії "Команда Сергія Мінька", 11 мандатів дісталось ОПЗЖ, 5 – "Опозиційному блоку", 4 – партії "За майбутнє" та ще 3 депутатські "багнети" виборола "Європейська солідарність".

Враховуючи той факт, що сам Мінько в парламенті є представником "За майбутнє" (партії, відомої як політичний проєкт Ігоря Палиці та Ігоря Коломойського), то депутати Мелітопольської міськради від цієї політсили та представники його локального проєкту сформували місцеву коаліцію. Ситуативно їх підтримує і "ЄС". Завдяки отриманій більшості в міськраді, тандему Федоров - Мінько вдалось дуже легко розставити на ключових посадах міста своїх людей: починаючи від секретаря міськради і заступників мера та закінчуючи керівниками ключових комунальних підприємств. Це дозволило шанованим панам фактично узурпувати владу в місті, яке вважається не лише черешневою, але й кримінальною столицею Запорізької області (це дуже важливий факт, і в цій ситуації місто живе десятиріччями).

Слід зазначити, що у "хрещеного батька" мера Федорова – нардепа Мінька – є ще один важливий козир, який допомагає Мелітополю процвітати та розвиватися. Не факт, що саме місту, проте комусь – це точно. Справа в тому, що після минулорічних місцевих виборів в Запорізькій обласній раді влада де-факто опинилася в руках такого собі Геннадія Фукса - запорізького бізнесмена з нерухомістю у Лондоні, бізнесом в Ізраїлі та чудовим політичним "кейсом" попередніх періодів.

Свого часу пан Фукс був заступником кількох очільників Запорізької ОДА, був членом "Батьківщини", потім перейшов до Партії регіонів. Коли до тіньової влади в регіоні прийшов Євген Анісімов, якого називають "смотрящим" часів Януковича, пан Фукс втік закордон - до Ізраїлю. За його версією, тиснули та хотіли посадити. А в оточенні Анісімова тоді розповідали: так, дійсно, хотіли посадити, бо особисто Фукс, який був відповідальний за інфраструктуру та будівництво, "прихопив" кілька мільйонів гривень на реконструкції обласної дитячої лікарні. Ще кілька мільйонів бюджетних гривень начебто лягли до його кишені на закупівлі обладнання для дитячих реанімобілів. Стосовно цих фактів навіть відкривали кримінальні впровадження, проте наразі їх доля невідома.

Читач може спитати: до чого тут Федоров з Міньком до Фукса? Пояснюємо. Справа в тому, що наразі Фукс фактично є головним "ляльководом" Запорізької облради. Наразі цей пан – заступник голови облради та лідер обласної фракції "За майбутнє". Більше того, кажуть, що він особисто разом з паном Міньком лобіювали призначення в кінці 2020-го діючого голови ОДА Олександра Старуха, за що той їм ніби дуже вдячний. Між іншим, Старух разом з Фуксом були в "Батьківщині", окрім того, Фукс, начебто, хоче бачити нинішнього губернатора кандидатом на посаду в мери Запоріжжя, крісло якого нещодавно звільнилося після гучної відставки Володимира Буряка.

"Алло, це пральня?"

І саме через тісний зв’язок Мінька, Фукса та Старуха в регіоні відбуваються дивні фінансові ситуації, які вже отримали назву "пральня". Принаймні, наші політичні інсайдери говорять про це досить відверто: "Мелітополь за останній рік отримав найбільше зі всієї Запорізької області грошей по програмі "Велике будівництво". Там будується льодова арена, реконструюються спортивні майданчики, проводяться ремонті в лікарнях. Плюс ремонт доріг. Це десятки мільйонів гривень. Коли йде мова про такі суми, то "відкати" є не такими помітними. А кому йдуть до кишені ці "відкати" – всім зрозуміло".

Тим більше, за їх словами, під президентську програму потрапили багато об’єктів, які… вже побудовані або реконструйовані. "Наскільки мені відомо, правоохоронці вже займаються цими справами, проте коли вони будуть завершені і скільки люди встигнуть вкрасти – питання. Мелітополь – це справжня "пральня", - додає наше поінформоване джерело. За його словами, саме через це місто проходить "відмивання" десятків мільйонів бюджетних коштів: "Ні для кого не є секретом: 20% - на роботах, 30% - на матеріалах. Це процент "відкату". На превеликий жаль, саме Мелітополь став своєрідним "конвертом" (конвертаційні центри, які "відмивають" незаконно зароблені гроші – прим. ред.). Ось чому сюди так тягне і Сашу Старуха (голова ОДА Олександр Старух часто відвідує Мелітополь з робочими поїздками – прим. ред.), ось чому це місто таке цікаве Фуксу".

До речі, сьогодні має відбутись чергова сесія Запорізької облради. Одне з питань порядку денного - розподіл 2 мільярдів гривень, які надійшли до регіональної скарбниці з держбюджету у вигляді субвенцій. За словами політичних експертів, наразі готується рішення, яким чи не половина цієї суми буде направлена на "покращення життя" в Мелітополі. На вирішення яких саме питань будуть направлені кошти, поки невідомо, проте в стінах обласної ради все частіше говорять про те, що "пральня" стала працювати ефективніше, а сума "відкатів" вже досягає 50%.