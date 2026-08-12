В Житомирской области аферисты продали женщине несуществующий товар

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В Житомирской области женщина стала жертвой аферистов. Она покупала товары через интернет, но они только украли ее деньги.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

29-летняя жительница области стала жертвой аферистов. Она заказала через соцсети комплектующие к сельскохозяйственной технике. За товар женщина заплатила 130 тысяч гривен. Однако товар она так и не получила.

Первый платеж она передала "продавцу" почтовым отправлением. Затем "продавец" заявил, что якобы реквизиты получателя якобы были указаны неправильно. Он убедил ее, что деньги вернутся на ее счет, однако для получения заказа необходимо повторно оплатить товар. В результате женщина заплатила еще 65 тысяч.

"Продавец" впоследствии уведомил дату доставки и предоставил номер телефона "водителя". Однако в целом все контакты перестали ей соответствовать.

"В настоящее время следственные отделения полиции №1 (г. Андрушевка) Бердичевского районного отдела полиции устанавливают причастных к мошенничеству в рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее правоохранители предупредили о новой схеме вербовки . Украинцам звонят якобы от СБУ и начинают давить на них.