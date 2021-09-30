Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье

Депутаты Запорожского горсовета таки уволили с должности городского голову Владимира Буряка и назначили несколько новых вице-мэров. И уже есть первые последствия этой громкой на всю страну отставки

Депутаты Запорожского горсовета таки уволили с должности городского голову Владимира Буряка и назначили несколько новых вице-мэров. И уже есть первые последствия этой громкой на всю страну отставки

Фото: ukrinform.ua

Как выяснил RegioNews таким образом городской совет Запорожья фактически передал власть и управление городом в руки Вадима Новинского - адепта РПЦ, нардепа и бизнес-партнера Рината Ахметова в металлургическом бизнесе.

Заколдованный город

Запорожью не везет с мэрами. В том плане, что с начала 2000-х годов лишь одному городскому голове удалось "дожить" до конца своего срока – им оказался Александр Син. Все ж остальные преждевременно прекращали свои полномочия. Раньше срока ушел с должности Александр Головко. После него город возглавил генерал Александр Поляк, который скоропостижно скончался. Далее Запорожьем руководил Евгений Карташов, но в середине второго срока подал в отставку. По официальной версии - по семейным обстоятельствам.

Фактически же его дожали "регионалы", которые в 2010-м пришли к власти, в том числе и в Запорожском городском совете. Тогда исполнять обязанности мэра поручили тогдашнему секретарю горсовета, а ныне нардепу от ОПЗЖ Владимиру Кальцеву. Но и тот вынужден был уйти. Также заявил, что из-за семейных обстоятельств. Фактически же - из-за конфликта с запорожским бизнесменом, которого называли "смотрящим" времен Януковича, Евгением Анисимовым (несмотря на то, что сам Кальцев тогда возглавлял городскую организацию Партии регионов).

В 2010 году выборы мэра выиграл представитель "Батьківщини" (который затем перешел в ПР) Александр Син. Именно ему удалось досидеть в своем кресле до конца своего срока. Но это, скорее, просто случайность – началась Революция достоинства, смена власти на государственном уровне и т.д. Поэтому всем было не до Сина.

Теперь же традицию преждевременно складывать свои полномочия продолжил уже бывший мэр Запорожья Владимир Буряк, которого накануне местные депутаты отправили в отставку. По официальной версии, которую озвучил сам Владимир Викторович, он уходит с должности из-за проблем со здоровьем (у него больное сердце, перенес несколько операций). Фактически же Буряк просто проиграл серьезную войну своим вчерашним партнерам и спонсорам – комбинату "Запорожсталь", от которого он шел на первый срок и который "кинул" во время второй предвыборной кампании.

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Увольнение мэра не стало сенсацией и неожиданной новостью – о том, что он преждевременно сложит свои полномочия, RegioNews писал еще в начале лета, в разгар политического кризиса. Именно тогда стало очевидным, что непоколебимый Буряк стремительно теряет свои позиции. А на вчерашней сессии стал окончательно понятным еще один факт: "Запорожсталь", владельцами которой являются олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский (холдинг "Метинвест") измен не прощает и интереса к Запорожью не теряет.

Смотрите, кто пришел!

Перед увольнением Владимира Буряка депутаты Запорожского горсовета приняли несколько важных кадровых решений. Они освободили от должностей заместителей мэра, которые были его ставленниками, и назначили новых людей. В частности, должность первого заместителя городского головы занял Александр Власюк. Ранее он возглавлял департамент транспорта и связи мэрии. Впоследствии Буряк его уволил, и господин Власюк перешел на работу в Запорожскую облгосадминистрацию.

Должность еще одного вице-мэра досталась Виталию Киселю. Ранее он работал заместителем мэра Мариуполя, позже – возглавлял департамент регионального развития холдинга "Метинвест". Еще одним "метинвестовцем" в запорожской власти будет бывший заместитель главы ОГА Александр Голтвенко. – он назначен новым управляющим делами исполкома.

В ближайшее время, по прогнозам политических экспертов, кадровые изменения ожидаются во всех департаментах городского совета и на коммунальных предприятиях города. Также планируется переформирование состава горисполкома - из него выведут людей Буряка и заведут "метинвестовцев". Таким образом, город полностью перейдет под контроль Ахметова-Новинского.

Чего бояться Запорожью?

Дерибана и войны. Об этом говорят едва ли не все политические эксперты региона. "Фактически Запорожье сдали рупору русского православия в Украине (имеет в виду Вадима Новинского - прим. ред.). Невероятно, но в этом процессе принимали активное участие "Європейська солідарність" и "слуги народа" (за отставку Буряка проголосовали 45 депутатов из 64-х, из фракций ОПЗЖ, "ЄС", "СН", "Новая политика" и "Партия Шария" – прим. ред.). Сдали без единого выстрела. И это те, кто обещал защитить город от русских танков? Под контроль "Метинвеста" (читай Ахметова и Новинского) перешел админресурс, бюджет, все стратегические предприятия", - говорит известный запорожский политолог Игорь Громов.

О том, что город перешел под полный контроль Новинского, говорят и другие наши инсайдеры. И добавляют: "Основной риск сосредоточения всей власти в руках "метинвестовцев" - зачистка политического пространства, отсутствие реальной оппозиции и настоящего, а не вскормленного подачками завода (то есть "Запорожстали" - прим. ред.), "третьего сектора".

Кроме того, политические обозреватели уверены, что с приходом к власти в Запорожье "мариупольских" в городе в разы увеличится уровень коррупции. "С приходом мариупольских функционеров, возможно, коррупция в городе приобретет более централизованные формы, как в их родном городе. На улицах, возможно, будет немного чище, а инфраструктурные проекты станут менее затратными и более осмысленными. Но это может создать для нынешних "халифов на час" иллюзию вседозволенности и привести к дальнейшей "донбассизации" Запорожья", - уверяют наши источники.

В конце концов, ситуация в Запорожье должна стать определенным звоночком для мэров других городов, которые имеют свои политические проекты и поддержку горожан. Как показывает "запорожский кейс", ни высокие рейтинги, ни мифический контроль над депутатской большинством, ни предварительные договоренности с центральной властью не дают никаких гарантий и иммунитетов. Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время украинцы будут наблюдать реализацию запорожского сценария в Одессе или же в Николаеве.