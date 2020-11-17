Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Мелитополь – очень сложный город в Запорожской области. Кроме того, что этот населенный пункт уже несколько десятилетий считается криминальной столицей региона, несколько лет назад он получил еще и славу "города сепаров". Также следует отметить, что Мелитополь не всегда был почти неподконтрольный запорожской областной власти.
Изменится ли ситуация после местных выборов, каким курсом пойдут новоизбранные депутаты и чего ожидать от новоиспеченного городского головы, разбирался RegioNews.
Кто стал не мил Мелитополю
Замглавы Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров победил на выборах мэра Мелитополя в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 59,6% избирателей (более 21 тысячи жителей города). С огромным отставанием от лидера гонки второе место занял кандидат от ОПЗЖ Павел Маслов (16,7%), третье – отец известного местного бизнесмена Евгения Балицкого Виталий Балицкий. За него проголосовали только 11,8% избирателей.
Победа Федорова была прогнозируемой и ожидаемой. Во-первых, 32-летний пан Иван – узнаваемая в городе личность (работал заместителем городского головы, избирался депутатом городского и Запорожского областного совета), во-вторых, он имел бешеную поддержку со стороны своего бывшего шефа, действующего нардепа из группы "За майбутне" Сергея Минько, который в свое время был мэром Мелитополя. Следует отметить, что Федоров выдвигался от политической партии "Команда Сергея Минько", что также добавило ему немало голосов (у Минько в Мелитополе очень большие рейтинги и поддержка избирателей). Однако, получив победу на выборах, новоизбранный мэр фактически попал в политическую кабалу к своему покровителю. Поэтому можно предположить, что фактически руководить Мелитополем будет точно не градоначальник.
Дело в том, что "Команда Сергея Минько" ("КСМ") также стала лидером и на выборах в Мелитопольский горсовет – из 42-х мест этой политсиле досталось 19 мандатов, то есть для создания большинства ей не хватает только 3 "штыка". Следовательно "КСМ" может создать коалицию с "Европейской солидарностью", которая "взяла" три места в совете, или же с партией "За майбутне", которая получила 4 депутатских мандата, или и с теми и с теми одновременно. В случае создания такой коалиции, партия Минько получит полностью подконтрольное большинство, а представители "ЕС" или "За майбутне" - несколько "теплых" мест, например, в важных депутатских комиссиях или же руководящие должности на ключевых коммунальных предприятиях.
Торг "уместен"?
В идеале же для Минько – объединиться с представителями ОПЗЖ. Эта политическая партия заняла второе место на выборах в Мелитопольский горсовет и получила 11 депутатских мест. В таком случае коалиция вообще сложится из 30 депутатов, и другие политические силы, которые прошли в раду (кроме "ЕС" и "За майбутне", это - "Опоблок", которому досталось всего 5 мест), будут выполнять лишь роль "свадебных генералов". Даже если они объединятся в качестве оппозиции, что очень и очень сомнительно, то им банально не хватит голосов для блокирования любых вопросов.
Для Сергея Минько и его подопечного Федорова объединения с ОПЗЖ – идеальное политическое решение. Однако с возможными партнерами придется договариваться и торговаться. Переговоры о "слиянии" Минько может провести со своим коллегой по парламентскому цеху Владимиром Кальцевым, который возглавляет областное отделение ОПЗЖ. Поговаривают, что уважаемые господа имеют хорошие отношения, поэтому в таком вопросе, как контроль над одним из ключевых городов региона, легко найдут общий язык.
"Конечно, Минько и Кальцев в хороших отношениях. Что касается возможной коалиции, то они договорились еще до выборов", - подтверждает предположение RegioNews влиятельный политический источник. По словам нашего эксперта, в случае если лидеры двух политсил договорятся об объединении, то ОПЗЖ достанется должность секретаря горсовета и несколько комиссий, а, возможно, Минько отдаст "на откуп" партнерам и несколько департаментов или коммунальных предприятий.
Видишь мэра? А он есть!
При таком политическом раскладе без роли первого плана остается главное действующее лицо этого мелитопольской спектакля – новоизбранный мэр Иван Федоров. Несмотря на собственные амбиции, он имеет все шансы стать лишь номинальным бургомистром, который – при худших для него обстоятельствах – со временем рискует превратиться в козла отпущения.
Как уже говорилось, Федоров - очень зависим от Минько. В первую очередь, политически. Поэтому можно предположить, что фактически руководить Мелитополем будет именно его бывший патрон. Если нардепу удастся сформировать абсолютное большинство в горсовете, то дела Федорова автоматически ухудшатся, а он попадет на крючок: в случае неповиновения – выражение недоверия, которое поддержит весь депутатский корпус. И это в лучшем случае. При наихудших обстоятельствах мэр вообще рискует сменить кресло в президиуме горсовета на тюрьму. Тем более что и Федоров, и Минько уже являются фигурантами нескольких уголовных производств относительно разворовывания мелитопольских бюджетных средств, которые уже несколько лет расследуют правоохранители.
Не исключено, что таких дел в будущем станет больше, однако их главным "действующим лицом" уже будет исключительно Федоров. Потому что решение будет принимать Минько, а официальные документы придется подписывать именно Федорову. Поэтому новоизбранный мелитопольский мэр оказался в очень непростой ситуации: с одной стороны, он достиг своей цели и занял главную должность в родном городе, но с другой – его политические амбиции превращаются в своеобразную "золотую мышеловку", которая может закрыться в любой момент.