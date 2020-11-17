Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова

Феерическая победа на выборах городского головы Ивана Федорова может стать для него «золотой мышеловкой», ведь фактически руководить Мелитополем будет совсем не он

Феерическая победа на выборах городского головы Ивана Федорова может стать для него «золотой мышеловкой», ведь фактически руководить Мелитополем будет совсем не он

Мелитополь – очень сложный город в Запорожской области. Кроме того, что этот населенный пункт уже несколько десятилетий считается криминальной столицей региона, несколько лет назад он получил еще и славу "города сепаров". Также следует отметить, что Мелитополь не всегда был почти неподконтрольный запорожской областной власти.

Изменится ли ситуация после местных выборов, каким курсом пойдут новоизбранные депутаты и чего ожидать от новоиспеченного городского головы, разбирался RegioNews.

Кто стал не мил Мелитополю

Замглавы Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров победил на выборах мэра Мелитополя в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 59,6% избирателей (более 21 тысячи жителей города). С огромным отставанием от лидера гонки второе место занял кандидат от ОПЗЖ Павел Маслов (16,7%), третье – отец известного местного бизнесмена Евгения Балицкого Виталий Балицкий. За него проголосовали только 11,8% избирателей.

Победа Федорова была прогнозируемой и ожидаемой. Во-первых, 32-летний пан Иван – узнаваемая в городе личность (работал заместителем городского головы, избирался депутатом городского и Запорожского областного совета), во-вторых, он имел бешеную поддержку со стороны своего бывшего шефа, действующего нардепа из группы "За майбутне" Сергея Минько, который в свое время был мэром Мелитополя. Следует отметить, что Федоров выдвигался от политической партии "Команда Сергея Минько", что также добавило ему немало голосов (у Минько в Мелитополе очень большие рейтинги и поддержка избирателей). Однако, получив победу на выборах, новоизбранный мэр фактически попал в политическую кабалу к своему покровителю. Поэтому можно предположить, что фактически руководить Мелитополем будет точно не градоначальник.

Дело в том, что "Команда Сергея Минько" ("КСМ") также стала лидером и на выборах в Мелитопольский горсовет – из 42-х мест этой политсиле досталось 19 мандатов, то есть для создания большинства ей не хватает только 3 "штыка". Следовательно "КСМ" может создать коалицию с "Европейской солидарностью", которая "взяла" три места в совете, или же с партией "За майбутне", которая получила 4 депутатских мандата, или и с теми и с теми одновременно. В случае создания такой коалиции, партия Минько получит полностью подконтрольное большинство, а представители "ЕС" или "За майбутне" - несколько "теплых" мест, например, в важных депутатских комиссиях или же руководящие должности на ключевых коммунальных предприятиях.

Торг "уместен"?

В идеале же для Минько – объединиться с представителями ОПЗЖ. Эта политическая партия заняла второе место на выборах в Мелитопольский горсовет и получила 11 депутатских мест. В таком случае коалиция вообще сложится из 30 депутатов, и другие политические силы, которые прошли в раду (кроме "ЕС" и "За майбутне", это - "Опоблок", которому досталось всего 5 мест), будут выполнять лишь роль "свадебных генералов". Даже если они объединятся в качестве оппозиции, что очень и очень сомнительно, то им банально не хватит голосов для блокирования любых вопросов.

Для Сергея Минько и его подопечного Федорова объединения с ОПЗЖ – идеальное политическое решение. Однако с возможными партнерами придется договариваться и торговаться. Переговоры о "слиянии" Минько может провести со своим коллегой по парламентскому цеху Владимиром Кальцевым, который возглавляет областное отделение ОПЗЖ. Поговаривают, что уважаемые господа имеют хорошие отношения, поэтому в таком вопросе, как контроль над одним из ключевых городов региона, легко найдут общий язык.

"Конечно, Минько и Кальцев в хороших отношениях. Что касается возможной коалиции, то они договорились еще до выборов", - подтверждает предположение RegioNews влиятельный политический источник. По словам нашего эксперта, в случае если лидеры двух политсил договорятся об объединении, то ОПЗЖ достанется должность секретаря горсовета и несколько комиссий, а, возможно, Минько отдаст "на откуп" партнерам и несколько департаментов или коммунальных предприятий.

Видишь мэра? А он есть!

При таком политическом раскладе без роли первого плана остается главное действующее лицо этого мелитопольской спектакля – новоизбранный мэр Иван Федоров. Несмотря на собственные амбиции, он имеет все шансы стать лишь номинальным бургомистром, который – при худших для него обстоятельствах – со временем рискует превратиться в козла отпущения.

Как уже говорилось, Федоров - очень зависим от Минько. В первую очередь, политически. Поэтому можно предположить, что фактически руководить Мелитополем будет именно его бывший патрон. Если нардепу удастся сформировать абсолютное большинство в горсовете, то дела Федорова автоматически ухудшатся, а он попадет на крючок: в случае неповиновения – выражение недоверия, которое поддержит весь депутатский корпус. И это в лучшем случае. При наихудших обстоятельствах мэр вообще рискует сменить кресло в президиуме горсовета на тюрьму. Тем более что и Федоров, и Минько уже являются фигурантами нескольких уголовных производств относительно разворовывания мелитопольских бюджетных средств, которые уже несколько лет расследуют правоохранители.

Не исключено, что таких дел в будущем станет больше, однако их главным "действующим лицом" уже будет исключительно Федоров. Потому что решение будет принимать Минько, а официальные документы придется подписывать именно Федорову. Поэтому новоизбранный мелитопольский мэр оказался в очень непростой ситуации: с одной стороны, он достиг своей цели и занял главную должность в родном городе, но с другой – его политические амбиции превращаются в своеобразную "золотую мышеловку", которая может закрыться в любой момент.