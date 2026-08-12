Вынуждали маршировать и писать письма "благодарности" россиянам: из оккупации спасли еще одну группу детей
На подконтрольную Украине территорию по оккупации удалось вернуть 16 детей. Пятеро из них остались без родителей
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
Известно, что это 8 девушек и 8 мальчиков. Пятеро из них лишены родительской опеки.
Среди них оказался 17-летний парень. Из-за его национальности к нему постоянно относились в оккупации предвзято. В школе молодого человека заставляли маршировать и писать письма в поддержку окупантов.
Другого 17-летнего молодого человека заставили взять российский паспорт. Россияне пытались поставить его на военный учет.
"А к пятнадцатилетнему юноше, чей дом был полностью разрушен российским обстрелом, регулярно врывались вооруженные силовики с обысками. Самым страшным испытанием для подростка стало то, что на его глазах оккупанты расстреляли человека из автомата", - рассказали в ОВА.
К счастью сейчас дети уже в безопасности и проходят реабилитацию.
Напомним, что суд признал виновным руководителя уголовного розыска незаконно созданного оккупационного "ОМВД РФ "Горностаевский"" в жестоком обращении с гражданскими во время временной оккупации Херсонщины.