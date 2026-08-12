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12 августа 2026, 23:35

Вынуждали маршировать и писать письма "благодарности" россиянам: из оккупации спасли еще одну группу детей

12 августа 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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На подконтрольную Украине территорию по оккупации удалось вернуть 16 детей. Пятеро из них остались без родителей

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

Известно, что это 8 девушек и 8 мальчиков. Пятеро из них лишены родительской опеки.

Среди них оказался 17-летний парень. Из-за его национальности к нему постоянно относились в оккупации предвзято. В школе молодого человека заставляли маршировать и писать письма в поддержку окупантов.

Другого 17-летнего молодого человека заставили взять российский паспорт. Россияне пытались поставить его на военный учет.

"А к пятнадцатилетнему юноше, чей дом был полностью разрушен российским обстрелом, регулярно врывались вооруженные силовики с обысками. Самым страшным испытанием для подростка стало то, что на его глазах оккупанты расстреляли человека из автомата", - рассказали в ОВА.

К счастью сейчас дети уже в безопасности и проходят реабилитацию.

Напомним, что суд признал виновным руководителя уголовного розыска незаконно созданного оккупационного "ОМВД РФ "Горностаевский"" в жестоком обращении с гражданскими во время временной оккупации Херсонщины.

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