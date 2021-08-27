"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах

Город будоражат слухи о версиях смерти мэра Константина Павлова, о реальных мотивах самоустранения экс-секретаря Криворожского горсовета от "Слуги народа" Александра Котляра и, конечно, о возможных кандидатах на пост городского головы

Город будоражат слухи о версиях смерти мэра Константина Павлова, о реальных мотивах самоустранения экс-секретаря Криворожского горсовета от "Слуги народа" Александра Котляра и, конечно, о возможных кандидатах на пост городского головы

Фото: rudana.com.ua

Как выяснил RegioNews, Кривой Рог находится в ожидании - на какую дату Верховная Рада назначит перевыборы мэра, кресло которого освободилось после трагической гибели Константина Павлова. Ситуация же в самой городской власти и политические комментарии извне, причем с самых высоких киевских кабинетов, лишь добавляет горожанам ощущение хаоса.

Так, сразу же после известия об отставке секретаря Криворожского горсовета Александра Котляра, представляющего президентскую партию, глава "Слуги народа" Александр Корниенко назвал такое решение однопартийца "предательством", потребовал сложить депутатский мандат и пригрозил: если не по своей воле, то его "уйдут" по процедуре отзыва. И тут же встал на защиту криворожских "слуг народа", назвав "циничными и безответственными спекуляциями" слова сына погибшего мэра Павлова с трибуны горсовета о якобы планах захватить власть в городе представителями президентской политической силы.

Версии гибели Павлова

Действительно, "политическая" версия гибели Павлова - одна из наиболее обсуждаемых среди горожан. Как известно, "клан Вилкулов" в лице экс-мэра Юрия Вилкула и его сына-политика Александра Вилкула давно де-факто у власти в богатом промышленном городе Кривом Роге, где целый ряд групп влияния совершенно не прочь получить новые доступы к городскому хозяйству. При этом говорят и о "противоборствующих" с Вилкулами группах, и о "внутривидовой" борьбе внутри самого "семейства". В версиях смерти Павлова также звучит как "доведение до самоубийства", так и вообще тщательно спланированное убийство.

Версию убийства активно озвучивали и партийный руководитель Павлова по ОПЗЖ Вадим Рабинович, и ближайший друг Павлова с детских лет – вышеупомянутый Александр Вилкул. Оба в один голос заявляли, что погибший накануне трагедии был в прекрасном расположении духа и строил планы на будущее, что не может свидетельствовать о его намерении совершить суицид. Рабинович, кстати, добавил конспирологии, заявив, что на место убийства первыми прибыли сотрудники СБУ и якобы два часа не пускали полицию на место преступления.

Фактически вопросов в этой истории реально более чем достаточно. Почему Павлов, пребывая в отпуске, оставил семью на море и за несколько дней до смерти вернулся домой? Действительно ли накануне трагедии над его домом кружили беспилотники, а он боялся подходить к окнам, как об этом написало лояльное к Вилкулам местное издание? Видео с камер наблюдения последних часов жизни Павлова появились в сети, однако окончательных ответов на все вопросы так и не дали.

"Гуляют" версии и об огромном невыплаченном долге Павлова перед "бандитами", которые якобы профинансировали его предвыборную кампанию, и о выявленных госаудиторами грандиозных сумм, выведенных из городской казны, за которые мог светить немалый срок. В итоге будет ли официально объявленная причина смерти соответствовать действительности, наверняка так и останется загадкой.

Почему ретировался "слуга"

Тем временем пищи для размышлений добавил внезапный отказ секретаря Криворожского горсовета Александра Котляра исполнять обязанности мэра. Как утверждают в кулуарах горсовета, он в страхе за свою жизнь собрался покинуть не только Кривой Рог, но и Украину. То, что Котляр был "инородным телом" в структуре "Слуги народа" и не представлял собой истинного оппозиционера "семье Вилкулов", говорили давно.

И вряд ли стоило ожидать, что он со своей немногочисленной фракцией сможет "победить" правящее большинство в сессионном зале и "вилкуловский" исполком, выдержать упреки в умышленном "захвате власти" и обеспечить победу кандидата от "слуг" на перевыборах. Но самое главное - справиться с нарастающими как снежный ком городскими проблемами и обеспечить тепло в домах криворожан при "космических" долгах населения за коммуналку.

Другой версией ухода Котляра называют "договорняк", при котором Вилкулы попросту "купили" у местной ячейки "СН" под руководством Юрия Корявченкова ("Юзика") должность секретаря горсовета. Однако, как следует из официального заявления Корявченкова, Котляр принял решение об уходе без ведома однопартийцев. Так или иначе, он ретировался, но чего не сделал перед отставкой, так это не подал ходатайство в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов мэра. Теперь его должен подать новоизбранный секретарь горсовета Юрий Вилкул.

Возвращение к штурвалу Вилкула-старшего

Избрание Вилкула состоялось в духе времен СССР - он оказался единственной кандидатурой, и за него набралось необходимое большинство из 33 голосов. Голосование было тайным, однако нетрудно догадаться, что при оппозиционности фракции "Силы людей" и отсутствии в зале депутатов от "Слуги народа" это были голоса депутатов от ОПЖ, "Блока Вилкула "Украинская перспектива" и "Європейської солідарності".

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Сначала поговаривали, что "Дед", как называют в Кривом Роге Вилкула-старшего, может "оттянуть" выборы аж до конца каденции действующего горсовета. И основания для таких домыслов были. Кстати, на время отпуска Павлова еще при его жизни его обязанности исполнял не секретарь горсовета Александр Котляр, как это должно быть по закону, а почему-то первый заммэра Евгений Удод. А на следующий день после смерти Павлова - 16 августа -каким-то образом и.о. городского головы стал еще один вице-мэр Александр Катриченко.

Впрочем, затем предположения о дате выборов изменились - заговорили о перевыборах в марте 2022 года, после которых Юрий Григорьевич отойдет от дел, поскольку здоровье не позволяет "тянуть" на себе такую должность. Не секрет, что горисполком постоянно сотрясают проверки то от правоохранителей, то от фискалов, так что вряд ли в кресле мэра Кривого Рога при "оппозиционности" к исполнительной вертикали возможно сохранять спокойствие.

Что дальше ждет Кривой Рог

Очевидно, что "выкурить" из Криворожского горсовета и исполкома "клан Вилкулов" - задача не из простых. Не секрет, что Павлов был членом "клана" и не являлся полноправным руководителем города. Наибольшее влияние на управление городским хозяйством приписывают Александру Вилкулу, который не занимает ни одной должности и не является депутатом ни одного совета. Говорят, что без его звонка в криворожской мэрии важные вопросы не решаются. "Слив" Котляра очевидно оставил "вилкуловские" расклады в городе, добавляя шансов кандидатам из "клана" сохранить статус-кво и после перевыборов. При этом неважно - будет ли это кандидат от "Блока Вилкула" либо от ОПЗЖ, ведь Кривой Рог уже показал лояльность к партиям под бело-голубыми знаменами.

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Кто это будет персонально - пока большой вопрос, но, скорее всего, не Вилкул-старший. Насколько бы очевидной не казалась кандидатура Вилкула-младшего, он также вряд ли пойдет на выборы, предпочтя "бросить на амбразуру" одного из своих преданных друзей. Это или вице-мэр Кривого Рога Александр Катриченко, или, с меньшей вероятностью, - первый зам городского головы Евгений Удод, поскольку последний в прошлом понес значительные репутационные потери, находясь в розыске Интерпола. Либо же советник покойного мэра Павлова, нардеп прошлого созыва от "Оппоблока" Андрей Гальченко.

Ожидаемо конкуренцию кандидату от "семьи Вилкулов" составит представитель "Слуги народа", ведь президент Владимир Зеленский родом из Кривого Рога, и этот город для него - важная для решения имиджевая задача. Из наиболее очевидных кандидатов – "Юзик" либо бизнесмен-аграрий, глава фракции "СН" в Криворожском горсовете Александр Фастовец. Говорят, что эти двое достаточно близки и действуют сообща.

Впрочем, устроят ли такие кандидатуры центральное руководство "слуг" – тот еще вопрос, ведь Юзик так и не смог снискать широкой любви и популярности среди криворожан, а уход Котляра показал его несостоятельность в роли "партийного строителя". Не исключено, что кандидатурой от "Слуги народа" может стать какой-то протеже Рината Ахметова "а-ля" Дмитрий Шевчик, как это уже было на последних мэрских выборах, либо другой местный представитель криворожского дивизиона "Метинвеста". И можно прогнозировать, что любая более-менее проходная такая кандидатура будет одобрена партией власти. Так как "экватор" президентства Зеленского близко, а поддержка родного 650-тысячного Кривого Рога для него чрезвычайно важна.