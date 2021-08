Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ

Смерть городского головы Кривого Рога Константина Павлова переворачивает с ног на голову ситуацию в городе и создает неожиданные шансы (или проблемы) нескольким ключевым для этого региона политическим игрокам

Сонная августовская политическая жизнь в Украине потрясла пуля, которая прервала каденцию – и жизнь – мэра Кривого Рога. Что это было и что теперь будет, разбирался RegioNews.

В Вольном - пуля: версии

В истории уже бывали случаи, когда городской голова большого города заканчивал свою каденцию досрочно - по причине собственной смерти. В 2003 году в Запорожье умер тамошний мэр Александр Поляк, в 2008-м – градоначальник Ровно Виктор Чайка, в 2013-м - глава Николаева Владимир Чайка, в 2017-м – мэр Луцка Николай Романюк и тому подобное. Совсем недавно, в прошлом декабре, в Харькове хоронили Геннадия Кернеса. Но чтобы эта смерть была не от болезни – здесь Кривому Рогу принадлежит сомнительное первенство.

В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное, что под Кривым Рогом, нашли мертвым городского голову самого длинного города Украины Константина Павлова. Причину смерти установить было нетрудно – Павлов погиб от выстрела из огнестрельного оружия (очевидно, карабина, который лежал рядом с ним, и который некоторые СМИ назвали "охотничьим ружьем"). Конечно же, сразу появился вопрос: что это - убийство или суицид. Представитель МВД Артем Шевченко, в частности, заявил о "признаках самоубийства". Позже о базовой версии суицида рассказал СМИ и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Впрочем, гипотеза о том, что Павлов покончил с собой, серьезного распространения не нашла. Конечно, первыми, кто заявил об убийстве мэра Кривого Рога, стали его однопартийцы по ОПЗЖ. Кроме того, на место трагедии прибыл лично бывший глава города Юрий Вилкул, у которого погибший одно время работал советником. Он также заверил, что о самоубийстве не может быть и речи, потому что этого не может быть никогда.

Кто виноват?

Собственно говоря, все комментарии тех людей, которые видели Павлова в последние несколько дней до гибели (в частности, и Резниченко) говорят о том, что на возможное самоубийство не было никаких намеков. Конечно, люди, которые собираются наложить на себя руки, не ходят по улицам с плакатами "The end is near", но никто из окружения Павлова не вспоминал о потенциально суицидальном настрое. Поэтому основной, как ни крути, является версия об убийстве или доведении до самоубийства. Однако, как заявил утром 16 августа на специально созванной пресс-конференции начальник полиции Днепропетровщины Анатолий Щадило, правоохранителями был сделан детальный анализ и осмотр места происшествия, анализируются видео с камер видеонаблюдения (чьи фрагменты, на которых Павлов нервно ходит по дому с карабином в руках, много курит и с кем-то активно переписывается, уже разлетелись по сети) и рассматриваются три основные версии произошедшего: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.

И тут возникает вопрос - кто. Кто, прежде всего, заказал это убийство (или доведение до самоубийства), а также организовал и реализовал задуманное. И тут ОПЗЖ моментально уцепилась за легендарные слова нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева. В июне с трибуны Верховной Рады глава комитета по вопросам гуманитарной и информполитики сказал следующее: "Вот нас спрашивали: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы - демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе со всеми другими фракциями этого парламента". "Этой фракцией" была как раз ОПЗЖ, членом которой и был Константин Павлов. Позже в тот же день Потураев извинился за свои слова, но те, кому они адресовались, не забыли.

Вадим Рабинович в первом же своем посте в Facebook, посвященном гибели Павлова, написал однозначно: "Призыв Потураева расстрелять ОПЗЖ начал осуществляться". Позже в официальном заявлении "Оппозиционная платформа – За жизнь" развила эту тему. Тут вам и "террористический акт против нашей партии", и "палачи, которые действуют в интересах власти Зеленского", и "физическое уничтожение одного из лидеров нашей партии". В конце концов, в ОПЗЖ сделали однозначный вывод – "власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла до прямого физического устранения политических конкурентов и террора". Ну а штатный шут ОПЗЖ Илья Кива добавил в эту трагическую историю традиционную толику абсурда, проинформировав, что он точно не собирается накладывать на себя руки, так что если его найдут мертвым - "не верьте, меня точно убили!!!"

Реакция властей

Первой важной реакцией со стороны властных структур было, конечно же, сообщение о статье Уголовного кодекса, по которой должны были открыть уголовное дело по факту гибели Павлова. Здесь все прогнозируемо: статья 115 - "умышленное убийство".

Еще 15 августа прокомментировал смерть городского головы своего родного города президент. Владимир Зеленский традиционно для себя заявил, что берет дело под личный контроль. Конкретно это оформилось в понедельничный доклад руководителей силовых структур с первыми результатами расследования и фразой "настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед громадой Кривого Рога".

А поздно вечером в воскресенье местный журналист Олег Ермолинский заявил, что полиция якобы уже пересмотрела видеозаписи с камер наблюдения, которые были в доме и на территории подворья Павлова. И на этих записях видно, как господин мэр сам кончает с собой. Впрочем, какой бы не оказалась причина этой резонансной смерти, главным является вопрос ближайшего будущего – как Кривого Рога, так и отдельных финансово-политических групп.

Кто возглавит Кривой Рог

На этот вопрос есть два ответа – простой и сложный. Простой - временно, в формате и.о. городского головы, городом будет руководить секретарь горсовета Александр Котляр. Представитель "Слуги народа", что не преминул подчеркнуть Рабинович (один из самых активных ОПЗЖистов относительно комментариев смерти в Вольном) целым отдельным постом на Facebook, довольно прозрачно намекая на причастность партии власти к истории в Вольном.

Второй ответ, который касается предстоящих досрочных выборов, значительно сложнее. С одной стороны, "Слуга народа" действительно выигрывает в этой ситуации, получив неожиданный шанс реабилитироваться за позорное поражение на выборах-2020. Кстати, в заявлении ОПЗЖ, вспомнив о тех выборах, как о холодном душе для партии Зеленского, отдельно выделили и олигарха Рината Ахметова, "так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы". Собственно говоря, кандидат от "слуг" Дмитрий Шевчик, который и проиграл выборы - сначала Вилкулу, а потом Павлову – много лет работает на горно-обогатительных комбинатах, принадлежащих Ахметову.

И им – либо снова вместе, либо поодиночке - придется решать, кем заменить неудачника Шевчика на новых выборах. Но одновременно такая же проблема встала и перед кланом Вилкулов, гарантом сохранения интересов которого так или иначе выступал Константин Павлов. Собственно говоря, именно поддержка Юрия Вилкула, который снялся с выборов после успешного первого тура, формально – из-за проблем со здоровьем, и обеспечила Павлову убедительную победу во втором туре.

Здесь можно предположить, что место отца Вилкула-старшего, который одним из первых приехал в дом погибшего, хоть и ушел на личную политическую пенсию, может занять его сын Александр Вилкул. Последний до этого дважды боролся за кресло мэра Днепра, в 2015-м он даже выиграл у Бориса Филатова первый тур, поэтому логически в 2020-м снова попытался взять областной центр. Но вторая попытка оказалась совершенно провальной – Вилкул-младший проиграл даже Загиду Краснову, которого за пять лет до того опередил на 25%, и не попал во второй тур. Поэтому выборы в родном Кривом Роге могут стать для бывшего вице-премьера времен Януковича и нардепа прошлого созыва от "Оппоблока" попыткой вернуться в большую политику.

Будет ли эта попытка успешной? "За" говорит фамилия, которая в Кривом Роге до сих пор имеет силу (а рейтинги "слуг народа" уже далеко не те, что в победном 2019-м). "Против" – две неудачные кампании в Днепре, на которые криворожский электорат так или иначе будет ориентироваться. Да и сам двукратный победитель Вилкула-младшего Филатов по каким-то причинам теоретически может приложить усилия к криворожским перевыборам (которые, по предварительным оценкам, могут состояться в последнее воскресенье марта 2022 года), что тоже не сыграет на руку Александру Юрьевичу.

Выстрел в рейтинги?

Отдельная тема – "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая решила использовать тему с гибелью своего однопартийца для максимально мощного пиара. В ОПЗЖ в последнее время, после закрытия каналов Медведчука и уголовного производства в отношении самого председателя политсовета партии, электоральные дела медленно, но уверенно ползут вниз. Партия, которая довольно уверенно стала второй в Украине в 2019-м после электоральной сенсации от "Слуги народа", сейчас уже проигрывает "Європейській солідарності" (последние опросы от Центра Разумкова: "ЄС" - 17%, ОПЗЖ – 16%; от социологической группы "Рейтинг": "ЄС" – 14,3%, ОПЗЖ – 12,4%; от "СОЦИС": "ЄС" – 13,7%, ОПЗЖ – 11,5%).

Тактика острой публичной конфронтации с действующей властью – именно ОПЗЖ в первой половине 2021-го, в отличие от второй половины 2019-го, чаще всего конфликтовала с Банковой – особых дивидендов партии Бойко-Медведчука не принесла. Вряд ли главная пророссийская партия Украины соберет какой-то серьезный электоральный урожай и на (само)убийстве Павлова. Несмотря на все заявления об "одном из лидеров партии", Константин Павлов и во время двух депутатских каденций был частью серой массы, а главными информповодами во время его мэрской кампании стали лишь сенсационное избрание и не менее сенсационная смерть. Поэтому ожидать мобилизацию соответствующего электората вокруг никому не известной фамилии не стоит.

Вот кто точно выиграет в этой ситуации, так это российские пропагандистские телепрограммы, которые получили шикарный повод для очередной серии мыльной оперы "Как плохо там у хохлов" (главная шикарность заключается в том, что соловьево-скабеевым даже придумывать ничего не надо – все козыри уже на руках: и партбилет погибшего, и и.о. мэра от партии Зеленского, и видео со словам Потураева...) Но все это, как показывает практика, рассчитано в основном на тамошнего местного потребителя, в Украине же российская пропаганда работает слабо и ограниченно. Поэтому и на этом фронте ОПЗЖ, скорее всего, будет ожидать глобальная неудача – при небольших локальных успехах, прежде всего, в добавлении очередных процентов к личному антирейтингу главы государства. Его, как и предшественника, пророссийские силы охотно обвиняют во всех смертных грехах – что ж, к уже немаленькому списку добавится еще один.