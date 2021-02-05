Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"

Криворожский горсовет нового созыва полон старых кадров. В мэрском кресле - друг семьи экс-мэра Вилкула Павлов, его заместители - узнаваемые экс-«регионалы». В сессионном зале - большинство из партий «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и ОПЗЖ. В родном городе президента Зеленского его партию представляет малочисленная фракция «Слуги народа» и секретарь горсовета, что фактически – «жест вежливости» от победителей

Криворожский горсовет нового созыва полон старых кадров. В мэрском кресле - друг семьи экс-мэра Вилкула Павлов, его заместители - узнаваемые экс-«регионалы». В сессионном зале - большинство из партий «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и ОПЗЖ. В родном городе президента Зеленского его партию представляет малочисленная фракция «Слуги народа» и секретарь горсовета, что фактически – «жест вежливости» от победителей

Победа на мэрских выборах представителя ОПЗЖ Константина Павлова на "малой родине" президента – в Кривом Роге Днепропетровской области - без преувеличения стала всеукраинской сенсацией. Сложно было поверить, что Дмитрий Шевчик - молодой и активный функционер "ахметовского дивизиона", выдвинутый кандидатом от "Слуги народа" на пост криворожского градоначальника, может проиграть с результатом 40% голосов.

Виной всему - суровые реалии Кривого Рога, или как его называют - города металлургов и горняков. Близость Павлова к семье действующего тогда мэра Юрия Вилкула, пресловутый админресурс и многолетнее "гречкосейство" аккумулировались и дали эффект в 56% его поддержки во втором туре. В итоге в кресло мэра попал кандидат от ОПЗЖ, баллотировавшийся в статусе соратника Вилкула. В прошлом Павлов - дважды нардеп (от Партии регионов и "Оппоблока"). В этом смысле довольно символичной выглядела передача булавы от экс-мэра своему преемнику. А в "наследство" от предшественника новый городской голова Кривого Рога получил лояльный исполком, уверенное большинство депутатов и друзей-заместителей.

Так, самой многочисленной в горсовете оказалась фракция "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 19 депутатов, ее возглавил лично Юрий Вилкул. "Слуга народа" получила в горсовете 16 мандатов, "родная" фракция мэра Павлова ОПЗЖ - 9, "Європейська солідарність" - 5 и "Сила людей" - 5. Общее количество депутатов - 54, и необходимое большинство в 23 народных избранника с легкостью набирается лишь за счет "Блока Вилкула" и ОПЗЖ.

Примечательно, что и глава фракции "ЄС" Юрий Яровой - человек с пестрой политической биографией. Он успел побывать доверенным лицом на выборах президента Виктора Ющенко, а позднее - Владимира Зеленского. С 2010 года был депутатом Криворожского горсовета от Партии регионов. Поговаривают, что ситуативно фракция "Євросолідарності" может примыкать к промэрскому большинству.

А сугубо "жестом вежливости" нового мэра можно считать выдвижение секретарем горсовета представителя "Слуги народа" Александра Котляра. Уже на бюджетной сессии этот новоизбранный секретарь заявил, что фракция "СН" не будет голосовать за бюджет. И хотя оппозиция из "слуг" и "Силы людей" явно не "делает погоду" в сессионном зале, такая позиция Котляра четко обозначила границу с большинством.

Распределение руководителей постоянных комиссий в разрезе фракций выглядит следующим образом: "Блок Вилкула" и "Слуга народа" возглавили по четыре. Во главе наиболее весомой бюджетной комиссии Криворожского горсовета стал сам Вилкул. Другой представитель его партии возглавил еще одну престижную комиссию - по вопросам земельных отношений, градостроительства, коммунальной собственности. "Слугам" достались куда менее влиятельные экологическая комиссия, по вопросам этики, по вопросам образования, культуры и спорта, а также инвестиционная комиссия. Представитель ОПЗЖ возглавил комиссию по вопросам предпринимательства, "ЄС" - комиссию по вопросам коммунального хозяйства.

Заместителями Павлова стали трое его давних соратников и друзей семейства Вилкулов. К примеру, Евгений Удод был функционером ахметовского "Метинвеста", главой Днепропетровского облсовета времен Януковича, а позднее - первым заместителем мэра Юрия Вилкула. В 2017 году Генпрокуратура объявила ему подозрение в хищении средств, после чего он подался в бега, был объявлен в розыск, однако спустя два года его имя удалили из базы розыска МВД.

Еще одним замом мэра стал глава пресс-службы Александра Вилкула в пору его руководства Днепропетровской ОГА - Сергей Милютин. Третьим заместителем градоначальника стал экс-секретарь горсовета прошлого созыва Сергей Маляренко. Он дважды проваливал выборы в Верховную Раду, оба раза выдвигаясь от Партии регионов. Таким образом, все трое вице-мэров у Павлова - экс-"регионалы", расцвет карьеры которых пришелся на времена президентства Януковича.

Показательный факт: в декабре 2020 года в регламент работы горсовета Кривого Рога мэрским большинством были проголосованы "драконовские" нововведения. Их можно трактовать не иначе, как намерение "держать в узде" депутатский корпус. Теперь председательствующий на сессии может отключить микрофон и прекратить выступление депутата в случае, если он нарушает депутатскую этику, выступает не по вопросам повестки дня, нецензурно бранится, проявляет "явное неуважение" к председательствующему. Также может быть поставлен на голосование вопрос о лишении депутата права выступления в течение всего заседания, а при повторном нарушении - до пяти заседаний. При этом работники КП "Криворожская муниципальная гвардия" наделяются правом обеспечить принудительное удаление и зала таких депутатов и других присутствующих лиц.

Итак, по итогам местных выборов-2020 команда экс-мэра Вилкула, основательно "окопавшись" в Кривом Роге, очевидно перевесила на политическом маятнике президентскую силу. Впрочем, насколько долго удастся сохранять такое положение, покажет время, но оснований для утраты позиций в городе как старого мэра Вилкула-старшего, так и нового Павлова, по сути, пока не наблюдается.