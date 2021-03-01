Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом

Сенсационный победитель мэрских выборов в Ровно за первые месяцы, с одной стороны, отметился несколькими неожиданными ходами. А с другой – продемонстрировал, что несмотря на свое "новое лицо" в политике знает, как бороться за жизненное пространство

Сенсационный победитель мэрских выборов в Ровно за первые месяцы, с одной стороны, отметился несколькими неожиданными ходами. А с другой – продемонстрировал, что несмотря на свое "новое лицо" в политике знает, как бороться за жизненное пространство

Фото: Facebook

Вчерашний ректор протестантского учебного заведения, возглавив Ровно после неожиданной победы на выборах, попытался пройтись между региональными Сциллой и Харибдой, не потеряв головы и привязанности как электората, так и региональных элит. Удалось ли это Александру Третяку и какое место в формировании образа нового мэра занял февральский снегопад, выяснял RegioNews.

Религиозный "зеленский" от Порошенко

Несмотря на достаточно мощный общий результат на местных выборах-2020, одна из ключевых партий в нынешней украинской политической системе – "Європейська солідарність" – получила своего городского голову только в одном областном центре. Это - Ровно. Но, по иронии судьбы, победу там партии Петра Порошенко принес если и не косплей Владимира Зеленского, то нечто похожее.

Александр Третяк до прошлогодних выборов в политике вообще не был замечен, занимался религиозной и общественной деятельностью. Деятельность эта иногда выходила за рамки узкого круга заинтересованных – в частности, резонанс вызвал протест Третяка против праздника Хэллоуин. Но, как не крути, должность ректора Ровенской духовной академии к этому обязывала.

Вот такой новый человек в политике, за которым, впрочем, уже стояла мощная политическая сила. Хотя Третяку предлагали свою поддержку и другие партии, но он решил сотрудничать с "ЄС". Не в последнюю очередь – из-за персоны Александра Турчинова.

Дело в том, что Третяк, как и бывший и.о. президента, а на выборах-2020 глава избирательного штаба "Євросолідарності" – протестант. На этом, кстати, хотели сыграть его оппоненты – в Ровно достаточно влиятельными являются структуры УПЦ (МП). Но, на удивление, православный город выбрал мэром представителя совсем другой христианской конфессии.

Ход конем и потеря "Голоса"

Первый тур Третяк проиграл местному бизнесмену, который по классической схеме создал региональную партию под себя ("Рівне разом") – Владимиру Шакирзяну. Но во втором не просто отыграл отставание в 2 тысячи голосов, а победил на 1400 бюллетеней. Не в последнюю очередь это произошло благодаря поддержке других политсил (своя, бесспорно, сделала мощный акцент на этих выборах по понятным и изложенным выше причинам). В частности, Третяка перед вторым туром поддержала лидер партии "Голос" Кира Рудик. Но вскоре после победы между ситуативными союзниками пробежала черная кошка.

Этой кошкой стал – и это оказалось неожиданностью – все тот же Шакирзян. Третяк, то ли руководствуясь христианским всепрощением, то ли почувствовав в себе способность к хитрой подковерной игре, предложил своему оппоненту должность секретаря горсовета. После довольно грязной предвыборной игры со стороны лагеря Шакирзяна такое предложение прозвучало как гром среди ясного неба. И именно это кадровое решение отвернуло "Голос" от "порошенковского" мэра.

Итак, на выборах секретаря Ровенского горсовета образовалась ситуативная коалиция из "ЄС" (10 депутатов), "Рівне разом" (7), "За майбутнє" и "Свободи" (по 4 мандата). Три другие фракции - "Слуга народа" (7 депутатов) "Батьківщина" (5) и "Голос" (сейчас 4 "штыка", один из списка "Голоса" – Зураб Кантария – решил быть внефракционным) – проигнорировали голосование за Шакирзяна, отправившись в оппозицию. Но голосов четырех коалиционных партий (в итоге их было 26 из 42-х) вполне хватило для оформления неожиданного альянса.

Удар по предшественникам, неожиданность в заместителях

В составе этой коалиции оказался и Владимир Хомко, который возглавлял Ровно до Третьяка. Возглавлял 12 лет – и, как многие думали, мог довольно легко и осенью 2020-го выиграть очередные выборы городского головы. Но Хомко на мэрские выборы сенсационно не пошел, ограничившись первым номером в партийном списке "За майбутнє" в Ровенский горсовет. Конечно же, он призвал поддержать на мэрских гонках кандидатуру от партии – местного бизнесмена и нардепа предыдущих двух созывов от "Батьківщини" и "Народного фронта" Юрия Вознюка. Но это не сработало. 6,44% и только пятое место – совсем не тот результат, который ожидали Игорь Палица и Ко, пытаясь прибрать к рукам и соседний с базовым волынским регион.

Конечно же, за 12 лет Хомко расставил в городской власти и коммунальных предприятиях своих людей. И именно чисткой территории от креатур предшественника занялся якобы неопытный в политических баталиях мэр-неофит. В течение нескольких недель со своих постов полетели руководители управления ЖКХ горсовета, дорожно-эксплуатационного управления и коммунального АТП.

Итак, несмотря на политическую молодость Третяк довольно активно взялся за отвоевывание жизненного пространства. Впрочем, говорят, что за его спиной стоит нынешний депутат Ровенского областного совета от "ЄС" Светлана Богатырчук-Кривко. Ей опыта, умений и знаний не занимать – она работала заместителем еще ровенского мэра Виктора Чайки в нулевых годах. Третяк планировал взять ее на аналогичную должность, поставив на ключевую экономическую сферу. Но эту должность занял другой представитель "ЄС" Игорь Кречкевич.

Вообще из пяти заместителей городского головы к "Євросолідарності" имеют отношение трое. Четвертым, получившим в свои руки сложное (и хлебное) жилищно-коммунальное хозяйство, стал Владимир Дяк, который ранее был помощником нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука. Его назначение, по информации местных СМИ, пролоббировали партнеры по коалиции - шакирзяновское "Рівне разом".

А вот пятый заместитель, точнее, заместительница Марина Кузмичева – это представительница "Голоса", который якобы побил с Третьяком горшки после голосования за секретаря горсовета. Поэтому можно считать, что это попытка городского головы (или даже шире – "ЄС" в принципе) наладить более-менее вменяемые отношения с потенциально союзной политической силой на случай проблем с другими членами коалиции, в частности, теми же "замайбутновцами".

Снег в помощь

Но не одними кабинетными интригами. В начале февраля региональным чиновникам пришлось идти в народ – мощный снегопад завалил большую часть Украины. И тут придирчивые украинцы начали оценивать, чей же мэр справился с этой проблемой быстрее и успешнее. В Ровно не обошлось без проблем, далеко не все улицы были оперативно расчищены от рекордных снегопадов. Но в целом борьба Третьяка со стихией выглядела значительно успешнее, чем в некоторых соседних регионах (что как раз и отмечали СМИ и жители этих регионов, упрекая собственных избранников, мол, взяли бы пример с Ровно).

Поскольку украинский избиратель традиционно любит яркие кадры и простые решения, а борьба со снегом является традиционным мерилом состоятельности городских властей, то можно сказать, что первый экзамен на посту градоначальника вчерашний религиозный деятель сдал. Пусть не на "отлично", но с довольно неплохим запасом прочности.

Кадровые же решения, которые несмотря на разновекторную направленность не привели к каким-либо серьезным последствиям (а с "Голосом", похоже, удастся помириться, по крайней мере, на местном уровне), демонстрируют совсем не неофитские скиллы городского головы. Или он, в отличие от некоторых, очень быстро учится.