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26 февраля 2021, 17:47 522

В Запорожье чиновники горсовета разворовали 1,6 млн на ремонте парков и скверов, - СБУ

26 февраля 2021, 17:47 522
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Участники коррупционной схемы значительно завысили стоимость приобретенных материалов
Участники коррупционной схемы значительно завысили стоимость приобретенных материалов
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников одного из департаментов Запорожского городского совета на хищении средств из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Чиновники в 2019-2020 годах заключили несколько договоров с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. Согласно сделок на общую сумму более 6 млн грн подрядчики должны были провести работы по благоустройству городских улиц, скверов и парковых зон", - говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что участники коррупционной схемы значительно завысили стоимость приобретенных материалов и присвоили почти 30% бюджетных средств.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях дельцов правоохранители обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Было открыто дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжаются следственные действия для установления всех фактов правонарушения и лиц, причастных к незаконным схемам.

Напомним, СБУ подозревает в миллионных растратах руководство "Житомиртеплокоммунэнерго".

СБУ чиновники уголовное дело коррупция горсовет Запорожье

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