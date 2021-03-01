В Белой Церкви заполненность COVID-больниц резко выросла до 90% - мэр

В городе возник дефицит коек для пациентов с коронавирусом

В городе возник дефицит коек для пациентов с коронавирусом

Фото: из открытых источников

В городе Белая Церковь Киевской области в течение последних полторы недели наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий, передает RegioNews.

По его словам, в медицинских учреждениях ощущается острая нехватка больничных коек для размещения пациентов с COVID-19. Мэр города отмечает, что три городские больницы заполнены на 90%, резкий скачок заболеваемости наблюдается в течение последних полторы недели.

Если 10 дней назад заполненность больниц составляла 50%, то сейчас более чем на 90%", - сказал Геннадий Дикий.

Он уточнил, что городская больница №3 заполнена больными на 90%, а центральная районная больница - на 95%. В больнице №1 для приема пациентов, нуждающихся в госпитализации, пришлось открыть дополнительное отделение.

По словам мэра города, в больницах Белой Церкви находится 241 больной, в домашних условиях лечатся еще 404 жителей города.

Напомним, в Минздраве ожидают увеличения смертности от COVID-19, так как изменилось течение болезни.