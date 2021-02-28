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28 февраля 2021, 15:21 79

Херсонский городской совет обратился к Зеленскому относительно деоккупации Крыма

28 февраля 2021, 15:21 79
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Местные депутаты высказали свое видение стратегии деоккупации Крыма
Местные депутаты высказали свое видение стратегии деоккупации Крыма
Фото из открытых источников
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Херсонский городской совет в официальном обращении к президенту Владимиру Зеленскому выразил позицию депутатского корпуса по деоккупации Крыма и реализации мероприятий по полному восстановлению территориальной целостности Украины, ее суверенитета.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета, пишет RegioNews.

В документе предложено видение активизации деятельности всех уполномоченных органов государственной власти в преддверии организации международного процесса по вопросам деоккупации временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в формате "Крымской платформы", а именно:

  • недопустимости урегулирования международного вооруженного конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей путем каких-либо политических уступок в вопросе полного восстановления суверенитета Украины над временно оккупированной территорией;
  • недопущении возобновления поставок водных ресурсов на временно оккупированную территорию Крымского полуострова до момента полной деоккупации;
  • необходимости принятия реальных и действенных мер по повышению уровня обороноспособности Юга Украины, в частности Херсонской области, с учетом всех возможных сценариев потенциального развертывания очередной волны вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе в формате "ползучей оккупации" на суше и море, а также необходимости оптимизации системы сдерживания государства-агрессора и имплементации асимметричной модели противодействия с учетом современных "гибридных угроз" национальной и международной безопасности;
  • необходимость принятия и реализации комплексной публичной Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе;
  • принятии основ переходного правосудия или Закона "О коллаборационизме" с целью обеспечения недопущения безнаказанности лиц, причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенных в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также с целью предотвращения безнаказанности лиц, которые способствовали утверждению оккупационного режима Российской Федерации на временно оккупированных территориях в течение периода их временной оккупации;
  • комплексной и системной государственной поддержке сохранения и развития культурной, языковой и религиозной самобытности коренных народов Украины, в частности крымскотатарского народа;
  • осуществлении мероприятий по освобождению граждан Украины, которые незаконно лишены свободы, осужденные по политическим, национальным, расовым, религиозным мотивам на временно оккупированной территории;
  • необходимость сохранения и усиления международной антипутинской коалиции демократических государств, усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора до полного восстановления территориальной целостности Украины;
  • необходимости совершенствования механизмов и национального законодательства по применению, реализации и мониторинга экономических и других специальных ограничительных мер (санкций) и их приближения к международным стандартам, а также необходимость синхронизации национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к временной оккупации и других

Напомним, запуск Крымской платформы состоится во время саммита в 2021 году в Киеве, на котором соберутся лидеры государств и представители различных международных организаций.

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