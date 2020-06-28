Подозреваемого в коррупции главу Кировоградской ОГА официально уволили с должности

Президент издал соответствующий указ

Президент издал соответствующий указ

Фото: из открытых источников

С должности главы Кировоградской областной государственной администрации был уволен подозреваемый в коррупции Андрей Балонь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ об увольнении, опубликованный на сайте Офиса президента.

Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Напомним, Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти. По данным следствия, в обмен на неправомерную выгоду должностному лицу обещали не препятствовать в его деятельности. Следствие считает, что Балонь действовал с сообщником, которого уже арестовали.

Позже сообщалось, что суд взял под стражу Андрея Балоня.