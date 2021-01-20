В Тернополе задержали за взятку начальнака одного из управлений ОГА

Чиновник требовал деньги у местного предпринимателя

Чиновник требовал деньги у местного предпринимателя

Фото: tern.gp.gov.ua

В Тернополе работники прокуратуры возбудили уголовное дело против начальника управления Тернопольской ОГА по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, передает RegioNews.

По версии следствия, начальник одного из управлений Тернопольской ОГА требовал у физического лица-предпринимателя 500 долларов США неправомерной выгоды за содействие в подключении нежилого помещения к электропитанию", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали во время получения второй части взятки в сумме 400 долларов согласно ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи полиции. Преступление раскрыто при оперативном сопровождения сотрудников Управления стратегических расследований.

Напомним, ранее в Харькове одного из руководителей филиала госгеокадастра задержали на взятке.