12:16  20 января
Даже бесплатно 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос
16:00  20 января
В Хмельницкой области уволят более тысячи работников РГА
18:37  20 января
На Донбассе - тишина, ни одного обстрела за сутки
UA | RU
UA | RU
20 января 2021, 17:13 84

В Тернополе задержали за взятку начальнака одного из управлений ОГА

20 января 2021, 17:13 84
Читайте також українською мовою
Чиновник требовал деньги у местного предпринимателя
Чиновник требовал деньги у местного предпринимателя
Фото: tern.gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Тернополе работники прокуратуры возбудили уголовное дело против начальника управления Тернопольской ОГА по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, передает RegioNews.

По версии следствия, начальник одного из управлений Тернопольской ОГА требовал у физического лица-предпринимателя 500 долларов США неправомерной выгоды за содействие в подключении нежилого помещения к электропитанию", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали во время получения второй части взятки в сумме 400 долларов согласно ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи полиции. Преступление раскрыто при оперативном сопровождения сотрудников Управления стратегических расследований.

Напомним, ранее в Харькове одного из руководителей филиала госгеокадастра задержали на взятке.

взятка задержание Тернополь ОГА Чиновник
В Хмельницкой области уволят более тысячи работников РГА
20 января 2021, 16:00
Черкасскую ОГА может возглавить Александр Скичко: что о нем известно
20 января 2021, 15:01
Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА
20 января 2021, 13:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »