В Хмельницкой области уволят более тысячи работников РГА
В связи с увольнением чиновникам выплатят 62 миллиона гривен
В связи с увольнением чиновникам выплатят 62 миллиона гривен
В Хмельницкой области планируют уволить 1040 работников районных государственных администраций.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Ткачук, передает RegioNews.
Он рассказал, что работникам, подпадающим под сокращение, планируют осуществить выплаты на общую сумму 62 миллиона гривен.
В среднем каждый работник получит около 59 тысяч гривен. Также из этой суммы будут сняты налоги", - сказал Сергей Ткачук.
Увольнение чиновников связано с постановлением Кабинета Министров от 16 декабря о реорганизации и создании новых районных государственных администраций.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине со своих должностей уволят всех глав райгосадминистраций.
19 января в Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях.
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