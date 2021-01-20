В Хмельницкой области уволят более тысячи работников РГА

В связи с увольнением чиновникам выплатят 62 миллиона гривен

В связи с увольнением чиновникам выплатят 62 миллиона гривен

Фото: adm-km.gov.ua

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Ткачук, передает RegioNews.

Он рассказал, что работникам, подпадающим под сокращение, планируют осуществить выплаты на общую сумму 62 миллиона гривен.

В среднем каждый работник получит около 59 тысяч гривен. Также из этой суммы будут сняты налоги", - сказал Сергей Ткачук.

Увольнение чиновников связано с постановлением Кабинета Министров от 16 декабря о реорганизации и создании новых районных государственных администраций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине со своих должностей уволят всех глав райгосадминистраций.

19 января в Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях.