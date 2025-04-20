Оккупанты убили жителя Херсонского района

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За прошедшие сутки, 19 апреля, российские захватчики атаковали из разных видов вооружения село Станислав Херсонского района. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, мужчина 1967 года рождения попал под комбинированный вражеский удар.

"К сожалению, российская армия убила еще одного жителя Херсонщины. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали четверо мирных жителей.