Зеленский: на Торецком направлении воины ВСУ попали в российскую засаду, есть погибшие

фото: president.gov.ua

На Пасху оккупационные войска РФ сохраняют высшую боевую активность на Покровском направлении. Также продолжаются бои на других направлениях в Донецкой области и на Курщине. Вблизи Торецка погибли бойцы ВСУ, попавшие во вражескую засаду

Соответствующее заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Сейчас сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. Так, с начала суток произошло уже 46 российских штурмов в разных направлениях и 901 обстрел (448 – из тяжелого вооружения). По состоянию на 16:00 зафиксировано уже более 400 применений россиянами FPV.

Президент акцентировал внимание на том, что путинские слова о "прекращении огня" также оказались пустыми для Курской области, Северского и других направлений Донецкой области.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены". Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России на этот счет до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что необходимо давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцариласьь", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Также сообщалось, что сегодня россияне устроили провокацию во временно оккупированном Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия".