12:35  20 апреля
Оккупанты убили жителя Херсонского района
17:15  20 апреля
В Киевской области из-за сжигания сухой травы погибли домашние животные
11:40  20 апреля
Бригада "Гарт" уничтожила склад с горючим и технику россиян под Волчанском
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2025, 17:40

Зеленский: на Торецком направлении воины ВСУ попали в российскую засаду, есть погибшие

20 апреля 2025, 17:40
Читайте також українською мовою
фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

На Пасху оккупационные войска РФ сохраняют высшую боевую активность на Покровском направлении. Также продолжаются бои на других направлениях в Донецкой области и на Курщине. Вблизи Торецка погибли бойцы ВСУ, попавшие во вражескую засаду

Соответствующее заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Сейчас сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. Так, с начала суток произошло уже 46 российских штурмов в разных направлениях и 901 обстрел (448 – из тяжелого вооружения). По состоянию на 16:00 зафиксировано уже более 400 применений россиянами FPV.

Президент акцентировал внимание на том, что путинские слова о "прекращении огня" также оказались пустыми для Курской области, Северского и других направлений Донецкой области.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены".

Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России на этот счет до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что необходимо давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцариласьь", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Также сообщалось, что сегодня россияне устроили провокацию во временно оккупированном Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты штурм ВСУ Донецкая область Покровск перемирие Торецк Зеленский Владимир
РФ устроила провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия, — ЦПД
20 апреля 2025, 16:40
Мы фиксируем каждое нарушение Россией обещания полной тишины на все время Пасхи, — Зеленский
20 апреля 2025, 13:40
30 часов вместо 30 дней: украинский МИД прокомментировал "перемирие Путина"
19 апреля 2025, 20:40
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Россияне обстреляли пригород Херсона: погибли гражданские
20 апреля 2025, 19:10
Крым наш 2.0. Почему так активно стали говорить о признании Крыма российским
20 апреля 2025, 18:30
В Киевской области из-за сжигания сухой травы погибли домашние животные
20 апреля 2025, 17:15
РФ устроила провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия, — ЦПД
20 апреля 2025, 16:40
На Херсонщине мотоциклист подорвался на мине
20 апреля 2025, 16:05
Признание США территорий Украины российскими, или про ящик Пандоры, открываемый Трампом
20 апреля 2025, 15:35
В Киевской области будут раздаваться мощные взрывы: что известно
20 апреля 2025, 15:00
В Донецкой области россияне убили 2 и ранили 5 гражданских
20 апреля 2025, 14:41
Легковушка столкнулась с маршруткой: в смертельном ДТП на Винниччине 3 человека погибли и 8 пострадали
20 апреля 2025, 14:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Александр Коваленко
Православная церковь Украины
Вадим Денисенко
Все блоги »