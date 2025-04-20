В Киевской области из-за сжигания сухой травы погибли домашние животные

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Пожар произошел в субботу днем, 19 апреля, на улице Яблуневая в поселке Малые Прицки Обуховского района. В результате пожара погибли восемь домашних животных

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что местные жители сжигали сухую траву, и в какой-то момент загорелось хозяйственное здание. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

"В ходе пожара спасателями было обнаружено, что погибли восемь голов домашних животных", — говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях в Киевской области из-за сжигания сухой травы погибли два человека.