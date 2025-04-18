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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
18 апреля 2025, 11:46

Мира не достичь. Логика дальнейших действий Трампа

18 апреля 2025, 11:46
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С большой долей вероятности переговоры окончательно сорваны. Но наша дальнейшая судьба все равно будет во многом зависеть от позиции Президента США
С большой долей вероятности переговоры окончательно сорваны. Но наша дальнейшая судьба все равно будет во многом зависеть от позиции Президента США
фото: Reuters/Carlos Barria
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Потому нам нужно попытаться понять логику американского президента.

Итак, что думает Трамп?

1. Виноваты обе стороны. Каждый, правда, виноват по-своему. Что касается нас, то заявление Уиткофа о территориях, которыми не хочет делиться Украина, с одной стороны слабое (делиться территориями не хочет никто в мире). С другой – важно то, что, несмотря на риторику, нас никто не заставлял подписывать такой документ. А возможность у США есть.

2. При этом россияне не получили и не получат никаких уступок, потому что не подписали перемирие. Санкции будут действовать, и я не исключаю, что они будут усиливаться. Параллельно страны Персидского залива начали игру на понижение цены на нефть и расширение своего экспорта. это главное следствие торговых войн, начатых Трампом.

3. Думаю, что соглашение о наших недрах предусматривает продолжение военно-технической помощи со стороны США, а это очень важно сейчас. Единственное, что сейчас стоит отметить, так это на том, что самая тупая риторика, которую сейчас слышу, это слова, что Трамп провалил переговоры. Нам выгодно говорить, что переговоры сорвал Путин. Но антиамериканизм (антитрампизм) часто побеждает здравый смысл при внешней коммуникации.

4. Теперь практически окончательно можно говорить, что переговоры США-ЕС-Украина становятся самыми важными для нас (ссылка на предыдущее сообщение, где было много об этом написано, будет в комментариях). Сейчас только приведу цитату из этого сообщения: Трамп сейчас ведет супер сложную игру с ЕС. Тема договоренностей – обнуление пошлин и заказ в 300 млрд долл. на оружие из США. По сути это ответ на почти зеркальные предложения из Китая. Проигрыш в этих переговорах – это победа Пекина в геополитической битве за Европу. А именно это главная война мира, как бы это неприятно ни было для нас. Победа в переговорах – это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Юж. Корея, Австралия и Великобритания. Проще говоря, всего самого богатого мира. Эти переговоры продлятся несколько месяцев. Мы только на старте этого процесса. Но повторюсь – это главная геополитическая игра мира.

5. Параллельно США готовятся к переговорам с Китаем. Пока неясны даже контуры этих переговоров. Но они с определенной судьбой вероятности станут прологом к следующему раунду переговоров по нашей войне. И этот раунд наступит в конце 2025-начале 2026 года.

Сейчас нам нужно готовиться к сверхсложному военному лету. Путин ставит на это лето, как Гитлер на вундерваффе. И, несмотря на экономические неурядицы и экономический кризис, который может наступить, если нефть будет держаться на нынешнем уровне следующие 4-6 месяцев, Путин сейчас положит многое на наступление. А нам просто нужно выйти из избирательной логики действий и риторики. Хотя это из разряда фантастики.

И самое последнее. Трамп оставил себе 5-7 дней для попытки переломить позицию Путина. Несмотря на сверхнизкую вероятность такого сценария, все же минимальное окно возможностей есть.

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США Украина Дональд Трамп ЕС Китай пошлины переговоры война Путин
 
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