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Сегодня утром в Новорайской общине местный житель, ехавший на мотоцикле, подорвался на мине. Пострадавшего херсонца госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, 31-летний мужчина наехал колесом мотоцикла на взрывоопасный предмет – мину.

"В результате взрыва он получил перелом ключицы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на противопехотной мине.