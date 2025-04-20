На Херсонщине мотоциклист подорвался на мине
Сегодня утром в Новорайской общине местный житель, ехавший на мотоцикле, подорвался на мине. Пострадавшего херсонца госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, 31-летний мужчина наехал колесом мотоцикла на взрывоопасный предмет – мину.
"В результате взрыва он получил перелом ключицы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на противопехотной мине.
Оккупанты убили жителя Херсонского районаВсе новости »
20 апреля 2025, 12:35Россияне атаковали Николаевщину FPV-дронами: повреждены дома и сельхозтехника
20 апреля 2025, 12:05Из-за российских обстрелов пострадали 4 жителя Херсонщины
20 апреля 2025, 10:11
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
В Киевской области из-за сжигания сухой травы погибли домашние животные
20 апреля 2025, 17:15РФ устроила провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия, — ЦПД
20 апреля 2025, 16:40Признание США территорий Украины российскими, или про ящик Пандоры, открываемый Трампом
20 апреля 2025, 15:35В Киевской области будут раздаваться мощные взрывы: что известно
20 апреля 2025, 15:00В Донецкой области россияне убили 2 и ранили 5 гражданских
20 апреля 2025, 14:41Легковушка столкнулась с маршруткой: в смертельном ДТП на Винниччине 3 человека погибли и 8 пострадали
20 апреля 2025, 14:19Мы фиксируем каждое нарушение Россией обещания полной тишины на все время Пасхи, — Зеленский
20 апреля 2025, 13:40Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 20 апреля
20 апреля 2025, 13:00Оккупанты убили жителя Херсонского района
20 апреля 2025, 12:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+