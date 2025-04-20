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20 апреля 2025, 14:19

Легковушка столкнулась с маршруткой: в смертельном ДТП на Винниччине 3 человека погибли и 8 пострадали

20 апреля 2025, 14:19
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла вчера вечером, 19 апреля, между селами Украинское и Шевченково Жмеринского района. В результате ДТП три человека погибли и еще восемь получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 19:00 на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский легковушка Renault выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz.

"В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет скончались во время оказания врачами медицинской помощи. Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы", — идет.

За рулем Renault находился 50-летний житель Могилев-Подольского района, а микроавтобуса — 36-летний житель Винницкого района. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на днях в Ровенские области вблизи села Яриновка в результате ДТП погибли 15-летний и 16-летний подростки.

Ранее в Хмельницкой области 18-летний мотоциклист насмерть сбил 11-летнего школьника и скрылся с места аварии.

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