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20 апреля 2025, 15:00

В Киевской области будут раздаваться мощные взрывы: что известно

20 апреля 2025, 15:00
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фото: t.me/kyivoda
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Сегодня, 20 апреля, в течение суток в пригороде Киева и области может быть громко - работают саперы. Местных жителей призывают сохранять спокойствие

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

Сегодня специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе. Эхо взрывов могут услышать жители в пригороде столицы.

"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГСЧС заявили, что три района Киевской области – Вышгородский, Броварский и Бучанский – остаются наиболее опасными и самыми заминированными.

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