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21 декабря 2020, 15:49 4

25% украинцев уверены в проведении досрочных выборов президента в 2021 году

21 декабря 2020, 15:49 4
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Еще больше людей уверены в изменении состава Верховной Рады и правительства
Фото: flickr
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Каждый четвертый украинец верит, что в новом году пройдут досрочные президентские выборы. Еще больше людей уверены в изменении состава Верховной Рады и правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет RegioNews.

"25% считают, что в 2021 году досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года", - говорится в сообщении.

Четверть украинцев ждет досрочных выборов в следующем году. Скриншот: dif.org.ua

Ранее сообщалось, что главным событием 2020 года украинцы считают местные выборы.

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