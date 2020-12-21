25% украинцев уверены в проведении досрочных выборов президента в 2021 году

Еще больше людей уверены в изменении состава Верховной Рады и правительства

Еще больше людей уверены в изменении состава Верховной Рады и правительства

Фото: flickr

Каждый четвертый украинец верит, что в новом году пройдут досрочные президентские выборы. Еще больше людей уверены в изменении состава Верховной Рады и правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет RegioNews. "25% считают, что в 2021 году досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что главным событием 2020 года украинцы считают местные выборы.

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