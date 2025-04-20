Признание США территорий Украины российскими, или про ящик Пандоры, открываемый Трампом

Накануне издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось о намерении Белого дома признать временно оккупированный полуостров Крым – российским, дабы добиться успеха в вопросах заключения мирного соглашения между Украиной и Россией

Накануне издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось о намерении Белого дома признать временно оккупированный полуостров Крым – российским, дабы добиться успеха в вопросах заключения мирного соглашения между Украиной и Россией

фото: Reuters/Carlos Barria

В свою очередь, неназванный собеседник издания отметил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, а потому, говорить о том, что такой план утверждён и взят на рассмотрение, слишком рано. Но статья, даже с таким неоднозначным контекстом и отсутствием какой-либо определённости, уже наделала шума как в Украине, так и среди других стран, особенно имеющих или имевших территориальные проблемы с соседями.

Ведь, если представить себе, что Дональд Трамп для задабривания Владимира Путина решится на такой шаг, то это может быть спусковым крючком для краха не только международного права и аннуляции договоров, запрещающих силовой захват территории других государств, но и всей Вестфальской системы мироустройства. Помимо этого, у Белого дома будет множество препятствий, решись он на такой шаг. И первым препятствием будем сама Украина.

Украина

Украина никогда не согласится с признанием какой-либо из своих территорий, временно оккупированных Россией, российской. Это неизменная, фундаментальная позиция Киева с 2014 года и проведение мирных переговоров, а также гипотетическое заключение неких соглашений под эгидой согласия с оккупацией и признания украинских территорий российскими, просто невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно подверг жёсткой критике спецпосланника Стива Уиткоффа отметив, что у того нет "мандата обсуждать украинские территории, потому что эти они принадлежат украинскому народу". Позиция президента Украины представляет собой один из тех раздражителей для Дональда Трампа, торопящегося завершить войну в Украине любой ценой, которые побуждает его говорить о предпочтительности проведения выборов в надежде на смену власти в стране на более сговорчивую.

Но даже в таком случае те представители официальной власти, которые могут пойти на такие соглашения, могут просто лишиться поддержки украинцев и даже более того, всколыхнуть народное негодование.

Сама тема размена территориями или признания захваченных земель российскими в украинском обществе воспринимается крайне болезненно, и при подобном решении можно говорить о гарантированном политическом самоубийстве того, кто на это пойдёт.

Поэтому несогласие самой Украины с такой постановкой вопроса будет первым препятствием для Белого дома. Но есть и другие обстоятельства.

Внутриполитическое несогласие в США

Очевидно, что если вопрос о признании временно оккупированных территорий Украины российскими поднимался Стивом Уиткоффом, который как раз и является сторонником такой идеи, то всё встаёт на свои места. Но вот в том-то и дело, что не Уиткоффу принимать это решение и ставить подпись под подобным "признанием”.

В целом, в демократических странах вообще отсутствует юридический прецедент признания захваченной территории новым образованием страны-оккупанта. Отсутствие правовой базы и юридической последовательности действий в США не даёт возможности осуществить такое признание.

Отсоединившиеся территории – да, но захваченные – нет.

Подобного рода правовую глыбу, тянущую на дно, придётся проводить через Конгресс и Сенат, где позиции Дональда Трампа значительно пошатнулись в последнее время, и принятие решений в пользу такого "признания” просто никогда не осуществится. То есть для самих США этот процесс превратится в бюрократическое самоистязание с призрачным результатом, стремящимся к нулю.

Поэтому только по этой причине предложивший признать в рамках переговоров ВОТ Крым российским уже может считаться профнепригодным. Хотя, если это был Уиткофф, который до недавнего времени даже не знал, какие украинские области Россия внесла в свою Конституцию как "новые регионы”, то чему удивляться?

Но и это ещё не все проблемы для Трампа.

Международное право

Четыреста лет назад в цивилизованном мире была принята фундаментальная система нерушимости границ, говорящая о незыблемости невмешательства во внутренние дела других стран, ставшая известной как Вестфальская система мироустройства (установившейся после 30-летней войны в Европе 1618-1648 г.г.).

Фактически всё международное право и мировые институты базируются именно на этой системе. Например, международное право не позволило оккупированной Арменией азербайджанской территории — Карабаху быть "признанной” армянской. Даже в такой организации, как ООН, вызывающей в свой адрес много критики, были приняты резолюции, подчёркивающие суверенные и законные права Азербайджана на защиту своей территориальной целостности, а именно 822-я, которая призывала к: "немедленному выводу всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других оккупированных районов Азербайджана” и 853-я резолюция, призывавшая к выводу оккупационных войск с Агдамского района. Так же принимались 874-й и 884-й резолюции, которые призывали к выводу оккупационных войск из Зангиланского района.

Таким образом, международное право целиком и полностью на стороне Украины и, что бы не решили в Белом доме, это никоем образом не будет иметь юридического веса. Но, если предположить, что такое решение будет принято, невзирая на вышеизложенные доводы почему "нет”, то тогда всплывает четвёртая проблема, масштабы которой сложно будет переоценить.

Мировой хаос

Представим себе, что ради достижения своих меркантильных целей Трамп, в обход международного права и без согласования с Конгрессом и Сенатом, единолично подписывает документ, не имеющий юридического веса, но "признающий” статус Крыма как российской территории. Такие действия будут являться спусковым крючком для катализации всех конфликтов, замешанных на территориальных вопросах. Да, нулевой юридический вес документа, но для прикрытия агрессии и реваншизма этого будет многим вполне достаточно.

Трамп станет показательным примером для реваншистских режимов, что в нынешних реалиях позволено всё. Захват территории соседа через какое-то время может быть признан твоим правом и за это никакого наказания ты не понесёшь.

Территориальные конфликты пронесутся по всему миру. Китай заявит свои права на Тайвань, Вьетнам, Филиппины и прочие страны региона, которые он считает своими историческими территориями, причём заявит силой, а не дипломатией. Обострится ситуация на границе Пакистана, Индии и КНР. Таджикистан вновь развяжет приграничный конфликт с Кыргызстаном. Буквально вся Африка взорвётся локальными конфликтами. Венесуэла вторгнется в западную Колумбию и так далее.

Трамп может открыть ящик Пандоры, закрыть который ему не хватит сил всей армии США. Пообещав стать президентом, при котором он закончит все конфликты, 47-й президент США как раз ведёт весь мир к масштабной мировой войне, которая будет состоять из множества составных частей, как пазл, но объединяющихся в одну смысловую мозаику.

И на пути такого сценария как раз стоит вопрос о признании хотя бы одной временной оккупированной украинской территории российской. Если это произойдёт, дороги назад из неизбежного мирового хаоса уже не будет, и вместо того, чтобы войти в историю, Дональд Трамп имеет все шансы в неё вляпаться.