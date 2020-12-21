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21 декабря 2020, 13:16 23

Фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто

21 декабря 2020, 13:16 23
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГПС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.

Об этом сообщает RegioNews ссылке на Государственную фискальную службу Украины.

В течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости", - говорится в сообщении.

Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита. В общем было реализовано более 130 тысяч транспортных средств.

Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", - сообщили в ГФС.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УКУ.

Ранее сообщалось, что ГБР сообщила о подозрении экс-главе ГФС, который выписал себе 1000% премии.

деньги ГФС бюджет авто коррупция налоговая служба
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