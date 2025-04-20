В Донецкой области россияне убили 2 и ранили 5 гражданских
В субботу, 19 апреля, российские оккупационные войска нанесли 3523 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли, пострадали пятеро мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск и село Поддубное. Российские захватчики повредили 34 гражданских объекта, из них — 20 жилых домов.
"По Константиновке россияне нанесли 13 ударов, из них 10 бомбовых — убили двух гражданских лиц, еще троих ранили. Повреждены 17 частных домов, три админздания, АЗС, хозяйственное сооружение, три нежилых помещения", — говорится в сообщении.
Также известно, что в течение 19 апреля:
- На Поддубное Волновахского района враг сбросил бомбу "УМПБ Д-30СН" — травмированы два мирных жителя, поврежден частный дом.
- В Покровске русский снаряд повредил многоквартирный дом. В Мирнограде разбит магазин.
- В Краматорске в результате попадания БпЛА "Молния-2" поврежден частный дом.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали четверо мирных жителей.