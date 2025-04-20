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Православная церковь Украины Религиозная организация info@regionews.ua
20 апреля 2025, 09:15

Верим в победу для Украины и справедливый мир: Воскресение Христово является неиссякаемым источником надежды и духовной радости

20 апреля 2025, 09:15
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Сердечно поздравляем всех вас, наших братьев и сестер во Христе, с величайшим христианским праздником – Пасхой, со светлым Воскресением Христовым!
Сердечно поздравляем всех вас, наших братьев и сестер во Христе, с величайшим христианским праздником – Пасхой, со светлым Воскресением Христовым!
фото: freepik
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Воскресение Христово есть основа нашей веры. Оно является первой, важнейшей, великой истиной, провозглашением которой апостолы начинали свою проповедь. Как крестной смертью Иисуса Христа совершено очищение наших грехов, так Его воскресением дарована нам жизнь вечная. Поэтому для всех верующих христиан Воскресение Христово есть настоящий неисчерпаемый источник надежды и духовной радости.

Даже природа радуется в эти дни, оживая, воскресая от зимнего сна. Воскресает в наших душах и надежда, вера в победу над врагом, над злом. Но мы видим, что наши враги продолжают свои злые дела даже в эти святые дни. Разрушения, обстрелы, кровопролитие и убийство не останавливаются ими, и за этими злыми плодами каждый может убедиться, насколько темной, дьявольской является идеология "русского мира", которая прикрывает себя ризами, притворяясь христианством, но на самом деле происходит от духа гордыни и злобы.

Так же действовали и начальники и толпа почти две тысячи лет назад, когда распинали Спасителя, скрывая свою злобу под ризами закона и правил. Когда Христос умер, они думали, что победили. Однако на самом деле победил Господь, потому что добро и правда всегда побеждают, даже когда кажется, что сила зла слишком могущественна. Поэтому мы верим в победу для Украины и справедливый мир, мы боремся за них и благословляем всех, кто их приближает.

Христос воскрес, победил смерть, и мы ложь и плен победим! Богу нашему слава во веки веков.

Воистину Христос воскрес!

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