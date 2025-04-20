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20 апреля 2025, 11:40

Бригада "Гарт" уничтожила склад с горючим и технику россиян под Волчанском

20 апреля 2025, 11:40
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фото: ГПСУ
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Воины подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" нанесли серию поражений по местам сосредоточения личного состава армии РФ, фортификациям и технике оккупантов на Волчанском направлении

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Уничтожен склад с горюче-смазочными материалами и инженерная техника оккупантов. Огнем разведывательно-ударных групп и минометных расчетов бригады "Гарт" обезврежено 18 захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее бригада "Месть" показала, как уничтожает логистику оккупантов в Харьковской области.

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РФ война военная техника пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Волчанск
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