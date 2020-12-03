Верещук пригласила главу НАБУ Сытника в парламент по делу замглавы ОП Татарова

Депутаты смогут дать политическую оценку делу

Депутаты смогут дать политическую оценку делу

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Народный депутат от "Слуги народа" и экс-кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук призвала главу НАБУ Артема Сытника прийти в парламент и озвучить фамилии причастных к скандалу с делом заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении PavlovskyNews.

В парламенте Сытник сможет предоставить конкретные факты и назвать фамилии тех людей, которых антикоррупционное бюро подозревает в финансовых махинациях, считает Верещук.

Господин Сытник, мы вас приглашаем в парламент. Используйте, пожалуйста, трибуну и скажите все, что вы считаете нужным, чтобы мы могли дать свою политическую оценку, а юристы юридическую оценку этим процессам", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Луценко заявил, что Венедиктова не имела права менять следователей по делу Татарова.

Также ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.