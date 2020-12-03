12:04  03 декабря
У Михаила Добкина подтвердили коронавирус
11:20  03 декабря
В Житомире мэр Сухомлин принял присягу
15:01  03 декабря
Бюджет этого года будет выполнен - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2020, 14:42 396

Верещук пригласила главу НАБУ Сытника в парламент по делу замглавы ОП Татарова

03 декабря 2020, 14:42 396
Читайте також українською мовою
Депутаты смогут дать политическую оценку делу
Депутаты смогут дать политическую оценку делу
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от "Слуги народа" и экс-кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук призвала главу НАБУ Артема Сытника прийти в парламент и озвучить фамилии причастных к скандалу с делом заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении PavlovskyNews.

В парламенте Сытник сможет предоставить конкретные факты и назвать фамилии тех людей, которых антикоррупционное бюро подозревает в финансовых махинациях, считает Верещук.

Господин Сытник, мы вас приглашаем в парламент. Используйте, пожалуйста, трибуну и скажите все, что вы считаете нужным, чтобы мы могли дать свою политическую оценку, а юристы юридическую оценку этим процессам", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Луценко заявил, что Венедиктова не имела права менять следователей по делу Татарова.

Также ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

НАБУ ВР Артем Сытник парламент Ирина Верещук Олег Татаров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Киевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »