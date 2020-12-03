Коррупция зама Ермака Татарова: в Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ в срыве спецоперации

Вчера, 2 декабря в НАБУ заявили, что Венедиктова вывела из дела прокуроров накануне вручения подозрения работнику Офиса президента

Вчера, 2 декабря в НАБУ заявили, что Венедиктова вывела из дела прокуроров накануне вручения подозрения работнику Офиса президента

Фото: из открытых источников

В Офисе генерального прокурора заявили, что когда меняли следователей САП по делу квартир для Нацгвардии, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, действовали "исключительно в рамках закона и определенных полномочий".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

В Венедиктовой заявили, что сменили 1 декабря группу прокуроров по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется детективами НАБУ "в связи с тем, что дело получило резонансний статус"

С целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, Генеральным прокурором действительно было принято решение о включении Генерального прокурора в состав группы", - говорится в сообщении ОГПУ.

Также в Офисе генпрокурора объяснили, что включили в состав группы прокуроров и.о. руководителя САП Максима Грищука и назначили старшим группы начальника управления САП Андрея Довганя "с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу".

Также в Венедиктовой заявляют, что такие действия генпрокурора в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, не нуждались в никаких согласованиях с ни одной лицом или органом досудебного расследования.

В заявлении отмечается, что изменение группы прокуроров "не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства".

В Офисе генерального прокурора также заявили, что официальное заявление НАБУ о срыве спецоперации по вручению подозрения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову, которое было размещено на сайте НАБУ, является попыткой "публичной дискредитации, как руководителя правоохранительного органа, так и его работников".

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.