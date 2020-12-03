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03 декабря 2020, 15:51 72

Рада приняла закон о сроке пребывания на должности руководителя САП

03 декабря 2020, 15:51 72
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Это позволит избрать нового руководителя САП на срок, предусмотренный Законом Украины "О прокуратуре"
Фото из открытых источников
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За соответствующие изменения в закон  проголосовали 289 народных депутатов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Верховная Рада приняла законопроект №4227 "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" при назначении на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Предложенное уточнение абзацев части четвертой статьи 39 Закона Украины "О прокуратуре", действие которого приостановлено, позволит восстановить положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет, - говорится в пояснительной записке.

Документ в целом поддержали 289 народных депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено.

САП закон Верховная Рада законопроект руководитель
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