Новый поворот в деле Микитася: заместителя Ермака Татарова обвинили в коррупции

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров может быть причастен к передаче взятки по делу квартир для Нацгвардии

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров может быть причастен к передаче взятки по делу квартир для Нацгвардии

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро сегодня, 1 декабря сообщило об очередном подозрении бывшему владельцу "Укрбуда" Максиму Микитасю, теперь его подозревают в даче взятки по делу квартир для Нацгвардии. По данным СМИ, к этому делу также может быть причастен заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров.

Об этом в Telegram сообщил журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко, а также пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Известно, что Микитася подозревают в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Еще одним подозреваемым в деле является заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Вчера, 30 ноября, ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Бывший народный депутат, действуя в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд", договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн ​​грн вместо 81 млн грн. В обмен на это, чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Сергей Лещенко также сообщил, что по данным "Украинской правды", посредником в передаче взятки мог быть тогдашний глава юридического департамента фирмы-застройщика Микитася Олег Татаров, сейчас он занимает должность заместителя руководителя Офиса президента.

По данным НАБУ, Микитась договорился с экспертом еще на этапе расследования, чтобы сумма убытков уменьшилась с 81 млн грн до 7 млн ​​грн. На тот момент дело вела полиция, в рядах которой трудился эксперт, и где широкие связи имел Татаров", - сообщил Лещенко.

Лещенко отметил, что согласно информации с сайта МВД, у директора ГНИЭКЦ есть три заместителя, но только в декларации заместителя по имени Константин Дубонос есть машиноместо, которое было приобретено в 2017 году. Сергей Лещенко предполагает, что именно он фигурирует в этом деле.

Напомним, 14 мая Высший антикорупцийний суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Дело касается соглашения между МВД и "Укрбудом" о строительстве жилого комплекса в центре Киева, согласно которому, вместо пользования землей, МВД должно было получить 50 квартир и 30 паркомест в этом комплексе. В 2016 - 2017 годах "Укрбуд" заключил соглашения уже с Нацгвардией о замене недвижимости, однако Максим Микитась обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры, расположенные на окраине столицы. По данным следствия, разница в цене составляла более 81 миллион гривен.

Также мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.