ТИК определилась с датой первой сессии Житомирского городского совета
Первая сессия новоизбранного Житомирского городского совета VIII созыва состоится 3 декабря 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета, передает RegioNews.
Постановление №127 от 27 ноября 2020 года о созыве первой сессии новоизбранного городского совета приняла Житомирская городская территориальная избирательная комиссия.
Заседание состоится в сессионном зале с учетом противоэпидемических требований. Начало - в 10:00. Будет обеспечена прямая трансляция на YouTube-канале Житомирского городского совета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время заседания председателем Житомирской городской ТИК будут объявлены итоги выборов депутатов городского совета, городского головы и признание их полномочий.
Напомним, 27 ноября на первой сессии Житомирского областного совета нового созыва депутаты во время тайного голосования избрали председателем облсовета Владимира Федоренко.
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