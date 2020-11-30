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30 ноября 2020, 16:44 35

ТИК определилась с датой первой сессии Житомирского городского совета

30 ноября 2020, 16:44 35
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Фото: zt-rada.gov.ua
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Первая сессия новоизбранного Житомирского городского совета VIII созыва состоится 3 декабря 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета, передает RegioNews.

Постановление №127 от 27 ноября 2020 года о созыве первой сессии новоизбранного городского совета приняла Житомирская городская территориальная избирательная комиссия.

Заседание состоится в сессионном зале с учетом противоэпидемических требований. Начало - в 10:00. Будет обеспечена прямая трансляция на YouTube-канале Житомирского городского совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания председателем Житомирской городской ТИК будут объявлены итоги выборов депутатов городского совета, городского головы и признание их полномочий.

Напомним, 27 ноября на первой сессии Житомирского областного совета нового созыва депутаты во время тайного голосования избрали председателем облсовета Владимира Федоренко.

Читайте также: стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской области.

Житомир горсовет сессия заседание ТИК депутаты
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