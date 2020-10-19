История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги

В Николаеве партия Виктора Медведчука не сделала ничего, чтобы поднять свой рейтинг. А люди, которые здесь управляют так называемым партийным строительством, заигрались в политику и совсем забыли про избирателей

В Николаеве партия Виктора Медведчука не сделала ничего, чтобы поднять свой рейтинг. А люди, которые здесь управляют так называемым партийным строительством, заигрались в политику и совсем забыли про избирателей

После результатов парламентских выборов 2019 года, на которых "Оппозиционная платформа – За жизнь" заняла второе место после "Слуги народа", набрав почти 19% голосов, стало понятно, что партия получит на грядущих местных выборах сильные позиции. Все казалось простым и понятным, потому что рейтинг правящей партии всегда падает после выборов, и все, что нужно было делать главным конкурентам – вести последовательную спокойную кампанию без эксцессов, скандалов и тому подобного. Но это не о местных "оппозиционерах".

К примеру, в Николаеве партия не сделала ничего, чтобы поднять свой рейтинг. Как выяснил RegioNews, так произошло потому, что люди, которые здесь управляют так называемым партийным строительством, заигрались в политику и совсем забыли об избирателях. Они их запутали. Кандидаты, которые еще два месяца назад ходили по дворам и агитировали за ОПЗЖ, сегодня идут на выборы от "За майбутне", "Николаевцев" и проч. А те, кого сейчас можно увидеть в списках партии Виктора Медведчука, их избиратели в глаза не видели. И, поверьте, это еще не самый большой провал.

Город. Списки. Суды

Городская ОПЗЖ началась с того, что 10 марта 2020 года восемь депутатов Николаевского горсовета - Дюмин, Жаворонок, Солтис, Пономарев, Мотуз, Шульгач и братья Карцевы - создали депутатскую группу "Оппозиционная платформа – За жизнь". Тогда группа возникла из представителей "Опоблока" и "Нашего края". Возглавил ее помощник нардепа от ОПЗЖ Юрия Загороднего Олег Солтис. Отметим, что именно очень близкого к Медведчуку Загороднего и "этапировали" из Киева в Николаев, чтобы он руководил здесь партийным строительством.

Мотивация "перебежчиков", как их называли бывшие однопартийцы, вполне проста и понятна – зайти снова в городской совет за счет рейтингов партии. И они добросовестно выполняли "оппозиционную" работу: делали заявления о вреде медреформы, осуждали решение государства об отмене выборов на Донбассе, блокировали работу горсовета и тому подобное. Словом, показывали партийно правильную картинку для "правильных" телеканалов, чтобы покровители в Киеве заметили их.

Однако то, что так безоблачно начиналось, закончилось для них полным фиаско. Это стало понятно в тот момент, когда официальная партия объявила списки кандидатов в горсовет. Ни одной вышеназванной фамилии там уже найти было нельзя. Большинство из депутатской группы молниеносно перешли к идеологически противоположной команде и сегодня идут на выборы в местный совет уже от партии "За майбутне". Некоторые даже рамки на Facebook забыли поудалять, просто прикрепив на фото уже другую.

Но история факапов от ОПЗЖ на этом не закончилась. Как рассказывают источники в партии, списки там менялись чуть ли не каждый день: кого-то выбрасывали, кого-то добавляли, меняли местами... А результатом всего стало то, что ни областная, ни городская территориальные избирательные комиссии не зарегистрировали списки от партии. Члены комиссий объясняли свое решение тем, что списки кандидатов, которые были объявлены во время партийной конференции, и списки, которые уже подали на комиссии, просто не совпадали. Также была путаница с фамилиями кандидатов.

После этого партия подала в суд на решение комиссий, и если областная очень быстро проголосовала за принятие списков от ОПЗЖ, то эпопея с городской продолжалась в течение нескольких дней. На комиссиях было все: спрятанные списки других партий, взлом кабинетов и сейфа, непонятные документы, которые члены комиссии доставали из-под стола. Позже ОПЗЖ даже подала в суд, требуя отменить регистрацию 11 других партий. Мол, или мы со всеми, или никто без нас.

В конце концов, списки партии таки утвердили, после чего иск был отозван. И в течение этих нескольких дней только ленивый не смеялся с "мощной" партии, члены которой даже списки нормально составить не могут. Как не крути, но репутация подмочена. К слову, упомянутый Солтис таки получил место в списке. Правда, не в городском, а в областном. Да и не в первой пятерке, а только №16.

Мэр. Ильюк? Чайка!

Если читатель думал, что на этом приколы от ОПЗЖ закончились, то ничего подобного! Погоня за тем, чтобы баллотироваться в мэры от рейтинговой партии, была не менее интересной.

Одним из первых, кто заявил о планах идти на мэрские выборы был нардеп прошлых созывов Артем Ильюк. Весной, когда "Слуга народа" еще не объявила своего кандидата, Ильюк имел высокие шансы побороться за мэрство. Сначала казалось, что он пойдет самовыдвиженцем, и это только казалось. Все понимали, что в это время велись активные переговоры с другими политическими проектами. Например, шла речь о том, что Ильюку предлагали идти от "Нашего края". Договориться не удалось, и вскоре бывший нардеп уже ходил по Николаеву с нынешним – Юрием Бойко. Тогда сопредседатель партии уклонился от прямого вопроса, будет ли Ильюк кандидатом в мэры от ОПЗЖ, заявив, что это решит съезд политсилы.

В окружении кандидата были уверены, что дело сделано. Добавило уверенности и решения партии выбрать Ильюка председателем городской организации ОПЗЖ, а позже все тот же Бойко у себя в Facebook писал, что вместе с "настоящим николаевцем Ильюком" партия сделает все, чтобы город стал символом экономического возрождения страны.

Впрочем, в это время начали распространяться тогда еще сплетни о том, что Ильюка может заменить сын бывшего городского головы Владислав Чайка. Сначала сам Чайка открещивался от такой информации, а у Ильюка даже открыто насмехались над ситуацией.

Скрин телеграмм-канала брата Артема Ильюка

И совсем скоро им стало не до смеха, ведь началась настоящая информационная война. Подконтрольные Ильюку ресурсы везде трубили о том, что только он - единственный кандидат от партии, а сам политик везде отождествлял себя с ОПЗЖ. Но не удалось.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не выдвигает и категорически не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка в кандидаты на пост мэра Николаева", - отрезал в середине сентября Загородний.

Также каламбур вышел со съездами областной и городской организаций партий - они прошли отдельно одна от другой. Если подконтрольная Ильюку городская единогласно выдвинула его кандидатуру, то областная, которой руководит Загородний, на мэра предложила Чайку. В Киеве даже сориентировались не сразу, и на официальном сайте опубликовали заявления обеих ячеек. Выглядело это забавно.

Все же "стратегический совет" партии, в которую входят всего четыре человека – Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Сергей Левочкин - сделала ставку на Чайку. А Ильюку оставили место №2 в списке в городской совет, с которым он позже согласился.

Если честно, то такое решение партруководства выглядит как минимум странно. Вместо того, чтобы объединить рейтинги ОПЗЖ и Ильюка, они сейчас собираются тянуть на себе Чайку, у которого единственный козырь – известная в городе фамилия.

И напоследок немножко социологииг от группы "Рейтинг" для наглядности, как не нужно вести партийную работу на местах.

Кандидаты в мэры Николаева:

Александр Сєнкевич, "Пропозиция" – 30,5%;

Татьяна Домбровская, "Слуга народа" – 16,4%;

Владислав Чайка, ОПЗЖ – 12,6%;

Артем Ильюк, самовыдвиженец – 10,8% (не баллотируется);

Юрий Гранатуров, "За майбутне" – 8,6%;

Рейтинг партий в городской совет Николаева:

"Слуга народа" – 21,9%;

"Пропозиция" – 21,5%;

ОПЗЖ – 17,4%;

"Николаевцы" – 8,5%;

"За майбутне" – 8,4%.

Где-то радуется один Сенкевич.